Nova dojava o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu Možemo: "Kriminal leti u zrak"

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj potvrdila je za Hinu da je zbog dojave o eksplozivnoj napravi evakuirana je Gradska uprava u Zagrebu na Trgu Stjepana Radića 1, a dojava je zaprimljena i za središnjicu stranke Možemo! te za jednu lokaciju u Novom Jelkovcu. Zagrebačka policija potvrdila je kako će pretražiti sve spomenute lokacije.

Nekoliko hrvatskih medija, među kojima i N1, je danas zaprimilo na e-mail dojavu o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, Novi Jelkovec.

"Kriminal danas leti u zrak", stoji u prijetnji.

Zagrebačka policija potvrdila je kako utvrđuje sve okolnosti navedenog događaja.

Slična situacija dogodila se i početkom veljače, kada je zagrebačka policija također dobila dojave o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo. Te su dojave bile lažne.

Glasnogovornica Zagreba: Policija nas obavijestila o dojavi o bombi u Gradskoj upravi

Glasnogovornica Živalj za Hinu je rekla da ih je nešto prije 14 sati policija obavijestila da su zaprimili dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1 te su svi iz zgrade evakuirani, a policija postupa po dojavi.

Dodala je da je u tijeku pregled zgrade te da se u ovom trenutku govori isključivo o zgradi Gradske uprave.

Prijeteću poruku elektroničkom poštom, uz policiju, dobile su i redakcije više medija, u kojoj nepoznati pošiljatelj tvrdi da je postavio eksplozivne naprave te navodi da "kriminal danas leti u zrak", prenosi 24sata.

Benčić: Zabrinjavajuć obrazac prijetnji

U poruci se navodi da su eksplozivne naprave postavljene u zgradi Gradskog poglavarstva, središnjici stranke Možemo! u Berislavićevoj ulici 12 te na adresi u Novom Jelkovcu.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je kako je riječ o zabrinjavajućem obrascu prijetnji.

"Radi se o ciljanoj operaciji koja traje već više od godinu dana, s prijetnjama bombom bilo Gradskoj upravi, bilo stranci. Nevjerojatno je da se to događa toliko puta i da još uvijek nema nikakvih rezultata istrage", rekla je Benčić.