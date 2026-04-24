Nove dojave o bombama u školama u više hrvatskih gradova, učenici evakuirani

Kako je potvrđeno za N1, u više odgojno obrazovnih ustanova u Zagrebu su zaprimljene dojave o bombama. Dojave su stigle i u škole u Zadru, kao i u Splitu. Učenici su evakuirani

Za N1 je iz zagrebačke policije potvrđeno da je policija na terenu i provodi preglede.

Dojave su stigle i u zadarske škole, a Dalmatinski portal objavio je da je na adrese škola i vrtića na području Splita, a Dalmacija danas piše da je prijetnja stigla i u splitsku Gradsku upravu.

Na stranicama Grada Zadra izvijestili su da je jutros na službene e-mail adrese većine školskih ustanova na području grada zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja i pošiljatelja u kojoj se navodi kako je u obrazovnim ustanovama postavljena eksplozivna naprava.

"Grad Zadar je u stalnoj komunikaciji s nadležnim institucijama te zahvaljujemo svim službama na pravovremenim reakcijama i odgovornosti u ovoj osjetljivoj situaciji kao i roditeljima na razumijevanju", objavili su iz Grada Zadra.

Zadarska policija izvijestila je da je jutros, nešto poslije 7 sati, zaprimila e-mail poruku o postavljenim eksplozivnim napravama u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području.

"Danas, iza 7 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", objavili su u petak iz zadarske policije.

"Prema naputku policijskih službenika, učenike iz matične škole i svih šest područnih odjela smo pustili kući jer nastave danas neće biti", izjavila je Hini ravnateljica Osnovne škole Valentina Klarina u Preku na otoku Ugljanu Linda Kolega Babajko.

Jučerašnje dojave u zadarskim trgovačkim centrima lažne

Osvrnuli su se i na jučerašnje dojave o bombama u dva zadarska trgovačka centra:

"U odnosu na jučerašnju zaprimljenu elektroničku poštu u kojoj se navodi kako su u dva trgovačka centra u Zadru postavljene eksplozivne naprave, provedeni su adekvatni postupci u centrima i utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje. Tom prilikom nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela", kazali su iz zadarske policije.

Podsjetimo, u četvrtak je stiglo niz dojava u školama u Istri, na području Šibenika, Karlovca, Splita i Kaštela, kao i na adrese trgovačkih centara Arena centar u Zagrebu i Arena Parka te dva trgovačka centra u Splitu.

Kako navode, prijeteća poruka stigla je na adresu Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na tom području.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji u suradnji s odgovornim osobama u obrazovnim ustanovama obavljaju preventivne preglede.