U utorak ujutro ponovno su stigle dojave o bombama u školama u Zagrebu, potvrđeno je iz policije za N1.
Oglas
"Policija je na terenu i utvrđuje sve okolnosti kao i ovih dana, znači ne treba širiti paniku", kažu iz policije.
Podsjetimo, niz škola, ali i vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova diljem Hrvatske posljednjih dana primalo je prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se dojave pokazale lažnima.
Božinović: Niti jednu dojavu ne shvaćamo olako
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je jučer dojave o bombama koje proteklih dana uznemiruju javnost.
"Niti jednu dojavu ne shvaćamo olako, policija radi svoj posao i škole, kao službene institucije, od prvog dana usko surađuju s policijom, što je ključno za pravovremeno postupanje i zaštitu učenika i djelatnika", rekao je novinarima Božinović.
Naglasio je da ove situacije neće imati utjecaja na kraj školske godine niti na provedbu ispita.
Ponovio je da prijetnje često dolaze s adresa iz inozemstva, zbog čega kriminalistička istraga zahtijeva međunarodnu suradnju s agencijama i pravosudnim tijelima, što produljuje trajanje postupka. "Nadležna tijela rade na dodatnom jačanju međunarodne pravosudne suradnje kako bi se takvi slučajevi učinkovitije rješavali u budućnosti", zaključio je ministar.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas