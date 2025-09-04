Jasno je Karlovčanima da instant rješenje ne postoji, s obzirom da na njega čekaju već četiri godine, od početka izvođenja projekta Aglomeracije Karlovac-Duga Resa pod vodstvom ViK-a. Izvođači radova su međutim, vanjske tvrtke, njih najmanje pet, što dodatno komplicira ionako tešku situaciju za ovaj grad.