Problemi s vodoopskrbom u Karlovcu i okolici ne jenjavaju. Direktor karlovačkog Vodovoda i kanalizacije (VIK), Miroslav Vukovojac, u četvrtak je poručio kako bi se kvalitetnija rješenja mogla očekivati tek početkom proljeća sljedeće godine, nakon što se zamijene veće dionice cjevovoda.
Direktor ViK-a: Ne postoji instant rješenje
“Nije to situacija u kojoj postoji instant rješenje. Dosta je toga i traje dugo. Kada izmijenimo kritične dionice i stabiliziramo sustav, imat ćemo kvalitetnija rješenja, ali tek tamo negdje na proljeće”, rekao je Miroslav Vukovojac.
Jasno je Karlovčanima da instant rješenje ne postoji, s obzirom da na njega čekaju već četiri godine, od početka izvođenja projekta Aglomeracije Karlovac-Duga Resa pod vodstvom ViK-a. Izvođači radova su međutim, vanjske tvrtke, njih najmanje pet, što dodatno komplicira ionako tešku situaciju za ovaj grad.
Vukovojac je naglasio da je do sada previše rađeno na tzv. metodi ‘krpanja’, koja je skupa i neučinkovita, dok je sada plan obnova većih dionica cjevovoda i zoniranje sustava kako bi se smanjilo onečišćenje i gubici.
Građanima nerijetko na, cijevi pucaju i po deset puta na istoj adresi, što se može vidjeti i na videu ispod.
Čija je odgovornost za odugovlačenje? Karlovčani godinama nemaju pitku vodu
Gradonačelnik Damir Mandić je na nedavnim lokalnm izborima po treći put dobio povjerenje Karlovčana. Imao je svega tisuću glasova više od Draženke Polović iz redova Možemo.
On je ujedno nadležan i za nadzor radova samog ViK-a, što ga stavlja u dvojaku ulogu.
Novi problemi na terenu
Istovremeno, građani se suočavaju s novim upozorenjima o neispravnosti vode.
Karlovac – Švarča, Mala Švarča i Turanj
- Došlo je do zamućenja vode zbog neovlaštenog korištenja hidrantskog sustava. U tijeku su interventna ispiranja, a građanima je poručeno da vodu ne koriste za konzumaciju dok se ne izbistri.
- Za sve informacije dostupna je besplatna linija 0800/400-047.
Generalski Stol i okolna naselja
U naseljima Generalski Stol, Dobrenići, Erdelj, Gornici, Skukani, Tomašići, Radočaji i Gornji Zvečaj (od kućnog broja 181 do 191) utvrđena je nesukladnost mikrobiološkog parametra.
- Prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, voda nije zdravstveno ispravna i predstavlja rizik za zdravlje ljudi. Nije je preporučljivo koristiti ni nakon prokuhavanja – može se upotrebljavati isključivo za sanitarne potrebe.
- Nadležne službe provode hitne mjere sanacije, čišćenja i dezinfekcije vodospreme, a o ponovnoj ispravnosti javnost će biti pravodobno obaviještena.
I dok građani pojedinih karlovačkih četvrti i okolnih mjesta dobivaju nove zabrane korištenja vode, direktor VIK-a uvjerava da će se sustav stabilizirati tek nakon opsežnije obnove cjevovoda. To, međutim, znači da će Karlovčani i njihovi susjedi na trajno rješenje problema morati pričekati – najmanje do proljeća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
