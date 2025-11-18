NZJZ dao preporuke za ljude koji žive u blizini Vjesnika: "Nitko zdravog razuma neće to udisati"

Odgovarajući na novinarski upit vezano uz azbest, Kolarić je rekao da koliko se sjeća, već je ranije uklonjen (iz nebodera), a sve da ga je i bilo, dodao je, azbest kada gori nema trovanja. Pojasnio je da azbestozu izaziva dugotrajno udisanje azbestnih čestica koje se talože u plućima.