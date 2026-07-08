DRŽAVA KASNI
"Sezona propada zbog birokracije": UGP traži hitna rješenja za dozvole stranih radnika
Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu Zakona o strancima i izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika.
Kako navode u priopćenju, prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima.
"Poduzetnici ne osporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima", naglašavaju u UGP-u.
Nije isto kršiti zakon i čekati državu
UGP smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali.
"Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove. Ako je zahtjev predan uredno i na vrijeme, poslodavac ne smije biti kažnjen zato što institucije nisu svoj posao odradile u zakonskom roku", ističu u UGPu.
Kašnjenje dozvole nekome znači izgubljenu sezonu
UGP upozorava da ovo nije samo administrativni problem. U turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu i drugim radno intenzivnim djelatnostima, upozoravaju, kašnjenje dozvola izravno ugrožava poslovanje, prihode, ugovore, organizaciju rada i opstanak mikro i malih poduzetnika.
"Za sustav je jedan predmet možda samo broj. Za poduzetnika to može biti smjena koju nema tko odraditi, gradilište koje kasni ili sezona koja propada", objašnjavaju.
UGP traži hitan sastanak i jasna pravila
UGP od nadležnih institucija traži podatke o rokovima rješavanja zahtjeva, broju neriješenih predmeta, razlozima kašnjenja, koordinaciji institucija i primjeni načela razmjernosti u inspekcijskim nadzorima.
Ministarstvu rada, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Državnom inspektoratu uputili su službene dopise kako bi prikupili službene informacije, utvrdili činjenice i predložii konkretna rješenja za učinkovitiju provedbu Zakona o strancima.
Što još hoće UGP?
Traže i informacije o analitičkim podlogama i procjenama učinaka korištenima pri pripremi izmjena Zakona o strancima, kao i o načinu uključivanja predstavnika gospodarstva u izradu propisa.
U priopćenju iz UGP-a navode i kako traže hitan koordinacijski sastanak Ministarstva rada, MUP-a, HZZ-a, Državnog inspektorata i predstavnika gospodarstva radi usuglašavanja jedinstvene prakse.
Traži se i daljnja digitalizacija postupaka: elektroničko podnošenje zahtjeva, elektroničko dopunjavanje dokumentacije, praćenje statusa predmeta u stvarnom vremenu i automatsko obavještavanje poslodavaca.
Država prvo mora urediti vlastite procedure
"Poduzetnici ne traže izuzeće od zakona. Traže da se razlikuje one koji zakon krše od onih koji su svoje obveze ispunili i čekaju državu. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koji vlastito kašnjenje pokušava pretvoriti u tuđu odgovornost", zaključuje se u priopćenju UGP-a.
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