"Sezona propada zbog birokracije": UGP traži hitna rješenja za dozvole stranih radnika

"Poduzetnici ne traže izuzeće od zakona. Traže da se razlikuje one koji zakon krše od onih koji su svoje obveze ispunili i čekaju državu. Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koji vlastito kašnjenje pokušava pretvoriti u tuđu odgovornost", zaključuje se u priopćenju UGP-a.