Zbog radova obustavljen tramvajski promet za dio Zagreba, poznato i do kada

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

U petak 8. studenoga, od 9 do 13 sati, zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina i energetske mreže ZET-a, bit će obustavljen tramvajski promet Šubićevom ulicom od Zvonimirove do Trga Petra Krešimira IV., a zatim Branimirovom ulicom od Draškovićeve do Držićeve te Držićevom do Zapruđa.

Tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Vozači, oprez! Danas počinju radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih cesta

Linija 2: Črnomerec – Jukićeva – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 5: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova – Šubićeva – Park Maksimir

Linija 6: Črnomerec – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova – Borongaj

Linija 7: Dubrava – Šubićeva – Zvonimirova – Ulica kneza Mislava – Glavni kolodvor -Vodnikova – Savska – Savski most

Linija 8: Kvaternikov trg – Vlaška – Draškovićeva – Branimirova – Glavni kolodvor – Vodnikova – Jukićeva – Zapadni kolodvor

Od Arene Zagreb do Zapruđa prometovat će izvanredna tramvajska linija. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom:

Zapruđe – Držićeva – Šubićeva – Martićeva – Kvaternikov trg (peron linija 216/276) – Zvonimirova – Šubićeva – Držićeva – Zapruđe.

Autobusi se zbog prometno tehničkih i sigurnosnih razloga neće zaustavljati na stajalištu Borovje, u smjeru grada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ove tri stvari nasljeđujemo isključivo od majke: Očevi geni ne igraju nikakvu ulogu Stiže li zima i prije kalendarskog početka?