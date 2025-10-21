Oboljeli od raka plazma stanica prepušteni sudbini: Hrvatska bez ključnih terapija

Riječ je o malom broju ljudi kojima bi se na taj način mogao produžiti život, poziva Armour. Radi se, priznaje, o skupom liječenju, no riječ je o jednokratnom postupku nakon kojeg oboljeli mogu normalno živjeti, dok druge terapije primaju kontinuirano, što umanjuje kvalitetu života, a u konačnici jednako mnogo stoji zdravstvenu blagajnu. Nove terapije, podsjećaju u udruzi, znače uz to i smanjenje komplikacija, hospitalizacija i troškova intenzivne skrbi.