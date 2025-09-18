Vukovarski gradonačelnik
Pavliček proziva: Cijeli slučaj kupovine glasova vodi ka čelnom čovjeku DP-a
U N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gostovao je Marijan Pavliček, vukovarski gradonačelnik i predsjednik Hrvatskih suverenista, gdje je komentirao slučaj kupovine glasova u Vukovaru na lokalnim izborima.
"Nažalost, pored cjelokupne prljave kampanje koja se događala tijekom svibnja ove godine gdje se stvarno išlo ispod svih razina, vrijeđanje obitelji, vrhunac je bio kupovina glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora, gdje je jasno vidljivo da su pojedine osobe za 20 i 30 eura kupovale glasove u korist mog protukandidata iz redova Domovinskog pokreta."
Podsjećamo, ovo nije prvi put da je Pavliček upozorio na kupovanje glasova u Vukovaru. Nakon što je vijest početkom ljeta objavljena u Nacionalu, Pavliček objašnjava što se dalje dogodilo:
"Dogodilo se to da je Državno odvjetništvo dalo po hitnom postupku nalog policijskim službenicima da ispitaju cijeli slučaj. Tri dana poslije izbora ispitani su članovi Hrvatskih suverenista, ispitan sam ja osobno, moj kolega zamjenik, o saznanjima kojima imamo. To je upisano u zapisnik samih policijskih službenika."
"Cijeli ovaj slučaj kupovine glasova vodi ka čelnom čovjeku Domovinskog pokreta gospodinu Ivanu Penavi, jer na sam dan izbora, u 18.30 na stadionu Borovo naselje, tijekom nogometne utakmice, gospodin Aleksić, zvani Lucky, koji je uposlenik u gradskoj upravi, radi na naplati parkirališta je preko WhatsAppa zvao gospodina Penavu, i gospodin Penava mu je odgovorio, postoje svjedoci, s tim je upoznata i policija, 'nemoj se ti ništa brinuti, ja ću to sve riješiti'. Upravo taj gospodin je, po našim saznanjima, prvoosumnjičenik jer je kupovao glasove u korist DP-i i nudio onim osobama koje sakupe 10 ili 20 glasova još 100 eura."
Također se ispričao za jučerašnji, njegovim riječima, lapsus, gdje je umjesto Aleksića prozvao Lazića kao onog tko je kupovao glasove. Pavliček je upozorio da još uvijek nitko iz DP-a nije ispitan u svezi slučaja:
"Nakon što su ispitani članovi Suverenista, početkom lipnja, evo gotovo 3 i pol mjeseca otada, nitko iz redova Domovinskog pokreta nije ispitan, po našim saznanjima. Gospodin Aleksić je u međuvremenu svoj mobitel zagubio, bacio, nebitno, promijenio broj, očigledno kako bi se sakrili dokazi i pozivi koje je imao s čelnim ljudima Domovinskog pokreta. I ni dan danas on kao prvoosumnjičenik u cijeloj priči, po našim procjenama, nije ispitan."
Ponovno je naglasio kako očekuje od državnog odvjetništva da taj slučaj privede kraju: "Čini se da je cijeli ovaj slučaj stao, i očekujemo samo da se ovaj slučaj nastavi. Da se ispitaju svi sudionici jer radi se o teškom kaznenom djelu. Želimo samo da ove stvari izađu na čistac."
"Ja se ne mogu oteti dojmu da je očigledno bilo nekakvog političkog pritiska na više razine kako bi se cijeli slučaj zataškao. Međutim, sve je dalje na Državnom odvjetništvu. Ja očekujem da su oni neovisno tijelo. Meni je nepojmljivo da se u 2025. godini pojedinci usude kupovati glasove", zaključio je.
