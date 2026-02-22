Pijani policajac van dužnosti izazvao prometnu nesreću kod Barilovića

Iz Policijske uprave karlovačke izvijestili su da se prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila na županijskoj cesti kada je policijski službenik upravljao automobilom karlovačkih oznaka i zbog prebrze vožnje u zavoju na nizbrdici sletio u kanal oborinskih voda i naletio na betonsku cijev, da bi se potom nekontrolirano nastavio kretati kroz dvorište 74-godišnjakinje i tamo udario u metalno kamionsko postolje.