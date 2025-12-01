Oglas

PRIVEDENI SU

Pijani trojac divljao po Varaždinu: Otkinuli božićnu jelku, vukli je po gradu, prevrtali kante za smeće..

author
N1 Info
|
01. pro. 2025. 11:13
PXL_120105_405
Goran Kovacic/PIXSELL / Goran Kovacic/PIXSELL

Svi navedeni privedeni su u Policijsku postaju Varaždin. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njih slijedi podnošenje odgovarajućih pismena.

U subotu, 29. studenog, oko 1.10 sati, na raskrižju Ulice Ivana Padovca i Uršulinske ulice u Varaždinu, 21-godišnjak je otuđio i oštetio božićnu jelku postavljenu u gradu.

Naime, navedeni je pod utjecajem alkohola od 1.98 promila, zajedno s još jednim 21-godišnjakom i 26-godišnjakom, prišao božićnoj jelki postavljenoj u gradu te ju iščupao iz ležišta.

Potom ju je vukao ulicom Vatroslava Lisinskog, pri čemu je došlo do kidanja božićnih lampica i oštećenja ukrasa.

Nakon toga, isti su se uputili u ulicu Stanka Vraza, gdje je drugi 21-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 1.91 promila, udarao je rukama po kantama za smeće te ih razbacivao po ulici.

