Plenković: Vučić je malo iskarikirao da će kupiti JANAF i HEP

"Problem koji Srbija ima je struktura vlasništva. Imali su 7,8 mjeseci da riješi strukturu vlasništva, nije uspjela. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i JANAF i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učinit napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu", rekao je Plenković.