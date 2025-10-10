Komentirao aktualnosti
Plenković: Vučić je malo iskarikirao da će kupiti JANAF i HEP
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju Međunarodne braniteljske konferencije, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva branitelja Ukrajine u suorganizaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Oglas
Nakon konferencije premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.
Komentirao je američke sankcije NIS-u: "Vjerujemo da će se to pitanje razriješiti u sljedećim mjesecima. JANAF kao kompanija dobro stoji, imaju dovoljno rezervi i tu ne vidim prijetnju"
Osvrnuo se i na MOL i JANAF: "Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine, vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati."
"Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati"
"Problem koji Srbija ima je struktura vlasništva. Imali su 7,8 mjeseci da riješi strukturu vlasništva, nije uspjela. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i JANAF i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učinit napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu", rekao je Plenković.
"Kod nas nitko nije osjetio da je cijena plina narasla 17 puta jer je Vlada limitirala cijene naftnih derivata, plina, struje", dodao je.
"JANAF nije na prodaju"
"JANAF nije na prodaju, stvar je jednostavna", ističe Plenković.
Plenković je istaknuo da Hrvatskoj nedostaje domova za starije i nemoćne: "Radi se dom u Vrgorcu, jedan od 18 koje gradimo diljem Hrvatske. Vrlo ćemo obazrivo gledati koje je rješenje. Split ima problem i smještaja studenata. Nije ugodno studentima kad u svibnju moraju tražiti drugi smještaj. Splitu je potrebno i jedno i drugo."
Vrhovni sud
Komentirao je i kandidate za predsjednika Vrhovnog suda: "Pričekao bih, procedura je jasna. Vidjet ćemo što će o tim kandidatima reći predlagatelj, a to je predsjednik Republike, zadnji put nije napravio ništa, što nije normalno ni po zakonu."
Plenković se osvrnuo i na situaciju u Brodosplitu: "Hrvatska vojska i Hrvatska ratna mornarica treba ophodne brodove. Tražit će se rješenje. Razgovarat ćemo s ministrom pa ćemo vidjeti."
Ponovno je komentirao i situaciju u energetskom sektoru: "Noćas je bombardiran Kijev, ubijeno je sedmogodišnje dijete. Nije normalno da europske države kupuju fosilna goriva od Rusije dok traje agresija."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas