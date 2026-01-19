Plenković: Dogovor oko NIS-a dobar je za Janaf

"Nakon puno peripetija, kompliciranih i nama ne nužno u svim segmentima poznatih, došlo se u situaciju da je većinski vlasnik NIS-a odlučio ipak prodati svoje dionice MOL-u, da li s MOL-om i još nekome, to ćemo još vidjeti kako bi NIS izašao na taj način iz režima sankcija. Trenutkom izlaska iz režima sankcija, automatski se odobrava i transport neruske nafte putem Janafa u Srbiju, što znači da će Janaf na taj način postojeće ugovore konzumirati i transportirati naftu. To je ono što je dobro, što će biti u budućnosti, teško je u ovome trenutku reći", zaključio je Peleković.