Medicinska sestra predvodi Kolonu sjećanja: "Bilo je grozno. Ranjeni Glavašević, Nicolier..."

"Siniša Glavašević... 4. studenog, na svoj rođendan, je bio ranjen šrapnelom u lice i došao je, malo smo mu tu ranu obradili, doktorica Bosanac je rekla da ostane u bolnici, međutim on se vratio u Radio Vukovar. Jean-Michela Nicoliera, kojemu je sutra sahrana, isto sam vidjela par puta", nadodala je Meden.