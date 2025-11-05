Medicinska sestra predvodi Kolonu sjećanja: "Bilo je grozno. Ranjeni Glavašević, Nicolier..."

Kolonu sjećanja ove godine predvodit će vukovarske braniteljice. Među njima će biti i Marija Meden.
"Osjećam se ponosno i drago mi je poslije toliko godina da se netko sjetio i braniteljica i našeg sudjelovanja u ratu, pomoći i svega ostalog", rekla je Meden za Novu TV.
Nosit će posebne šalove, a u koloni ih se očekuje osamdesetak. Mnoge su danas teško pokretne.
"Izbjeći prikupljanje političkih bodova"
"Kontaktirala sam dosta mojih kolegica koje su isto ponosne i koje nisu ni bile u Vukovaru sad par godina unazad, pokušat će sve da izdrže taj put do groblja", nadodala je Meden.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček poručuje - žrtva Vukovara na prvom je mjestu i ne treba služiti za prikupljanje političkih bodova.
"U tom trenutku, u Koloni sjećanja, nije bitan niti Marijan, niti Andrej, niti Zoran. Bitna je samo žrtva Vukovara i molim da ovi dani sjećanja prođu upravo u tom tonu."
Dobrodošli su, kaže gradonačelnik, svi dobronamjerni, bez obzira na svjetonazor. Vijence SNV-a i SDSS-a dan prije, 17. studenog, ipak ne očekuje.
"Smatram da bi bacanje vijenaca u Dunav bila provokacija, definitivno, jer taj datum nema nikakve veze, izabran je politički kako bi se pokušala izjednačiti krivnja", nadodao je Pavliček.
Mjesec studeni Vukovarcima je najteži mjesec u godini. Kao ratna medicinska sestra, Marija je svjedočila najbolnijim trenucima, o čemu je napisala i knjigu.
"Nakon ranjavanja se vratio na radio"
"Obujam posla je bio nenormalan, dnevno je znalo stići 60 ranjenika, trebalo je to obraditi, smjestiti, voditi brigu o njima. Poslije smo bili bez vode, bez hrane maltene, bez materijala sanitetskog, ma bilo je grozno", ispričala je Meden.
Kroz njezine ruke prošli su branitelji i civili, naknadno pronađeni na Ovčari.
"Siniša Glavašević... 4. studenog, na svoj rođendan, je bio ranjen šrapnelom u lice i došao je, malo smo mu tu ranu obradili, doktorica Bosanac je rekla da ostane u bolnici, međutim on se vratio u Radio Vukovar. Jean-Michela Nicoliera, kojemu je sutra sahrana, isto sam vidjela par puta", nadodala je Meden.
Službeni program Dana sjećanja trajat će od 7. do 21. studenog, a na sprovodu Jean-Michela Nicoliera očekuje se do 20.000 ljudi.
