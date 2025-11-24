Plenković na samitu EU-Afrika o demografskim izazovima i prilikama za hrvatske tvrtke

Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je u ponedjeljak o demografskim izazovima i potencijalu afričkog tržišta za hrvatske tvrtke na samitu EU-Afrika u Luandi.
“U svom sam se izlaganju posebno osvrnuo na demografske trendove: Afrika danas ima više od 1,5 milijarde stanovnika, a očekuje se da će do 2050. imati 2,5 milijarde stanovnika, dok Europa demografski stagnira na 450 milijuna stanovnika. Demografska revitalizacija jedan je od ključnih prioriteta hrvatske vlade te smo brojne politike usmjerili na kvalitetniji život mladih i jačanje obitelji u Hrvatskoj”, objavio je Plenković na X-u.
“Mladi će u budućnosti najviše oblikovati odnos Afričke unije i EU-a i stoga ih moramo dalje osnaživati i stvarati prilike za rad, stvaranje i inovacije. Hrvatska održava sustav stipendija i stručnih razmjena s afričkim zemljama, koji ćemo proširiti u godinama koje dolaze”, dodao je Plenković.
Afrički i europski čelnici razgovarali su u ponedjeljak u Luandi, glavnom gradu Angole, o jačanju trgovinskih odnosa, o migracijama i strateškim mineralima.
Čelnici EU-a imali su prije toga zaseban samit na kojem su razgovarali o Ukrajini i diplomatskim naporima na zaustavljanju ruskog rata.
Plenković je poručio da se mir u Ukrajini ne može graditi nagrađivanjem agresora, jer bi time bila narušena i sigurnost Europe te temeljna načela međunarodnog prava.
