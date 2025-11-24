Plenković na samitu EU-Afrika o demografskim izazovima i prilikama za hrvatske tvrtke

“U svom sam se izlaganju posebno osvrnuo na demografske trendove: Afrika danas ima više od 1,5 milijarde stanovnika, a očekuje se da će do 2050. imati 2,5 milijarde stanovnika, dok Europa demografski stagnira na 450 milijuna stanovnika. Demografska revitalizacija jedan je od ključnih prioriteta hrvatske vlade te smo brojne politike usmjerili na kvalitetniji život mladih i jačanje obitelji u Hrvatskoj”, objavio je Plenković na X-u.