Plenković: Nećemo prestati tragati za svim nestalima u Domovinskome ratu

U masovnoj grobnici na Ovčari kod Vukovara i na Petrovačkoj doli pronađeni su i identificirani posmrtni ostatci četiriju žrtava iz Domovinskog rata, među kojima i oni Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svoju hrabrost iskazao sudjelujući u obrani Vukovara, zajedno s hrvatskim braniteljima, istaknuo je premijer u objavi na društvenoj mreži Facebook.