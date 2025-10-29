Oglas

Još 1.740 nestalih osoba

Plenković: Nećemo prestati tragati za svim nestalima u Domovinskome ratu

author
Hina
|
29. lis. 2025. 14:25
Andrej Plenković
Goran Stanzl / PIXSELL

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu, nakon što je potvrđeno da su kod Vukovara u masovnim grobnicama pronađeni ostaci četiriju tijela, među njima i francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, da Vlada neće prestati tragati za još 1.740 nestalih osoba.

Oglas

U masovnoj grobnici na Ovčari kod Vukovara i na Petrovačkoj doli pronađeni su i identificirani posmrtni ostatci četiriju žrtava iz Domovinskog rata, među kojima i oni Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svoju hrabrost iskazao sudjelujući u obrani Vukovara, zajedno s hrvatskim braniteljima, istaknuo je premijer u objavi na društvenoj mreži Facebook.

"Ovaj trenutak posebno je važan njegovoj majci Lyliane Fournier i cijeloj obitelji, kojoj izražavamo punu podršku i poštovanje”, napisao je Plenković. Uz objavu premijera stavljena je i Nicolierova fotografija iz vukovarske bolnice 1991. godine. 

Zahvalu je premijer uputio potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu i Ministarstvu hrvatskih branitelja na ustrajnosti i intenzivnim naporima koje ulažu u zahtjevnom procesu pronalaska nestalih osoba iz Domovinskog rata.

"Vlada Republike Hrvatske neće prestati tragati za još 1.740 nestalih osoba, što dugujemo njihovim obiteljima i svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske”, poručio je Plenković.

Teme
Jean-Michel Nicolier Lyliane Fournier andrej plenković domovinski rat ministarstvo hrvatskih branitelja nestale osobe ovčara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ