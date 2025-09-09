Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile

"Radi se o, po mom mišljenju, jednom dvojbenom potezu upravo u vrijeme kada se sve više političara, stranaka, pa i cijelih država, zalaže za promjenu te jedne politike koja nedovoljno jasno naglašava što radi upravo izraelska vlada u Pojasu Gaze. Riječ je o jednoj brutalnoj politici koja ostavlja tisuće i tisuće mrtvih. I prije svega ta politika košta najviše civile", rekao je Picula.