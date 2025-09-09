Oglas

Osude sa svih strana

Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile

09. ruj. 2025. 17:52
U jeku novog zaoštravanja rata u Pojasu Gaze, Zagreb je posjetio izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.

Europarlamentarac Tonino Picula iz Strasbourga komentirao je posjet izraelskog šefa diplomacije Gideona Saara Zagrebu, gdje se sreo s najvišim čelnicima HDZ-ove Vlade.

"Radi se o, po mom mišljenju, jednom dvojbenom potezu upravo u vrijeme kada se sve više političara, stranaka, pa i cijelih država, zalaže za promjenu te jedne politike koja nedovoljno jasno naglašava što radi upravo izraelska vlada u Pojasu Gaze. Riječ je o jednoj brutalnoj politici koja ostavlja tisuće i tisuće mrtvih. I prije svega ta politika košta najviše civile", rekao je Picula. 

"Ovo bi možda moglo biti najbolje vrijeme da se razgovara s izraelskim ministrom, ako mu se prenesu neki jasni stavovi koji bi trebali osporiti takvu politiku, a jesu li takvi stavovi izrečeni izraelskom ministru - nisam siguran", nadodao je Picula.

Picula je dodao i kako je "sramotna" Saarova izjava u kojoj je poistovijetio izraelsku agresiju na Gazu s Domovinskim ratom.

Gideon Saar Izrael Tonino Picula genocid u gazi zionizam

