FOTO / Evo s kojeg mjesta Trump prati napad na Iran: Lokacija mnoge dužnosnike čini zabrinutima

To je povremeno dovodilo do neugodnih scena. Na početku svojega prvog mandata Trump se s tadašnjim japanskim premijerom Shinzoom Abeom na terasi, iznad salata, konzultirao nakon lansiranja sjevernokorejskog projektila. Gosti su sve promatrali, slušali njihov razgovor o mogućem odgovoru i objavljivali fotografije na društvenim mrežama. Trump i njegovi suradnici kasnije su uveli stroža pravila za fotografiranje gostiju. Također je proširen i učvršćen sustav za povjerljivu komunikaciju u klubu, dijelom i zbog opetovane uporabe.