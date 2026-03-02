FOTO / Evo s kojeg mjesta Trump prati napad na Iran: Lokacija mnoge dužnosnike čini zabrinutima

Dok su uzvanici u večernjim haljinama i odijelima u petak navečer plesali u plesnoj dvorani Mar-a-Laga, na drugoj strani prostranog imanja u Palm Beachu na Floridi odvijala se posve drukčija scena.
Iza pozlaćenih vrata, kroz slojeve osiguranja i iza crnih zavjesa, okupili su se najviši dužnosnici nacionalne sigurnosti zemlje, očekujući dugu noć.
Ravnatelj CIA-e, državni tajnik i ministar obrane stigli su ranije. Stigao je i predsjednik Združenog stožera, čija je karta Bliskog istoka s označenim lokacijama američkih resursa kao i iranskih meta bila postavljena na stalku.
Do trenutka kada je predsjednik Donald Trump sletio, prostor je već funkcionirao kao improvizirana Situacijska soba iz koje će nadzirati početak kontinuiranog napada na Iran, pišeCNN.
Prije toga pozvala ga je plesna dvorana.
"Zabavite se svi", doviknuo je Trump okupljenima na humanitarnoj gala večeri, nakon što je nakratko trzajima ruku odradio svojevrsni ples uz svoju himnu "God Bless the USA".
"Moram na posao", nadodao je.
Iza crnih zavjesa, fotografije koje je objavila Bijela kuća prikazuju Trumpa bez kravate, s bijelom kapom s natpisom "USA“, kako promatra razvoj događaja, koji će uključivati i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.
Tijekom većeg dijela nedjelje te fotografije i dvije snimljene videoporuke - prva, u kojoj je najavio izvanrednu operaciju, a lice mu je napola prekrivala kapa, i druga, u kojoj se osvrnuo na Hameneijevu smrt i pogibiju troje američkih pripadnika službe - bile su gotovo jedino što je američka javnost vidjela od predsjednika. Nije održao formalno obraćanje uživo niti sazvao televizijsku konferenciju za medije.
Trumpovo korištenje Mar-a-Laga za nadzor najosjetljivijih vojnih operacija oduvijek je izazivalo određenu zabrinutost među stručnjacima za nacionalnu sigurnost.
Tajna služba provjerava goste prije ulaska, ali ne odlučuje tko može pristupiti klubu.
To je povremeno dovodilo do neugodnih scena. Na početku svojega prvog mandata Trump se s tadašnjim japanskim premijerom Shinzoom Abeom na terasi, iznad salata, konzultirao nakon lansiranja sjevernokorejskog projektila. Gosti su sve promatrali, slušali njihov razgovor o mogućem odgovoru i objavljivali fotografije na društvenim mrežama. Trump i njegovi suradnici kasnije su uveli stroža pravila za fotografiranje gostiju. Također je proširen i učvršćen sustav za povjerljivu komunikaciju u klubu, dijelom i zbog opetovane uporabe.
Popis visoko povjerljivih operacija koje su odobrene iz Mar-a-Laga sada je podugačak.
Trump se pritajio nakon napada na Iran
Smješten u svom luksuznom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, američki predsjednik Donald Trump ostao je neuobičajeno suzdržan nakon što je najavio početak velikih vojnih napada na Iran.
Trump je izbjegavao grandiozna obraćanja naciji iz Ovalnog ureda kakva su njegovi prethodnici preferirali za objavu ratova i umjesto toga se odlučio za osmominutni video na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Bilo je to u subotu u 2.30 sati po mjesnom vremenu.
Idući video objevljen je tek u nedjelju popodne.
Pri povratku u Washington u nedjelju, inače pričljivi Trump odbio je odgovarati na pitanja novinara koji su putovali s njim u zrakoplovu Air Force One, uključujući i novinara AFP-a.
Nije održao ni konferenciju za medije kako bi Amerikancima objasnio zašto se upušta u rat.
Kontradiktorne poruke
Cijela Trumpova administracija ostala je jednako nijema od pokretanja operacije "Epski gnjev", što postavlja pitanja o načinu provođenja najveće američke intervencije na Bliskom istoku u dva desetljeća.
Nisu se oglasili čelnici Pentagona ili State Departmenta, a nijedan član vlade nije se pojavio u američkim nedjeljnim jutarnjim informativnim emisijama kako bi branio ofenzivu.
Ono malo što je otkriveno došlo je iz niza kratkih telefonskih intervjua Trumpa brojnim američkim medijima u subotu i nedjelju, ali oni su često bili kontradiktorni.
U jednom intervjuu rekao je da bi rat mogao trajati četiri tjedna, u drugom pet. Naveo je da vlasti imaju tri kandidata za upravljanje Iranom nakon smrti iranskog vrhovnog vođe, a zatim je rekao da su svi najbolji kandidati ubijeni.
Većina intervjua trajala je nekoliko minuta ili manje. Za čovjeka koji je prošli tjedan oborio rekord za najduži predsjednički govor Kongresu, to predstavlja neobično prigušen nastup.
