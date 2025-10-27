Počinju dvogodišnji radovi u velikoj luci, a turistički brodovi nemaju kamo: "Ne znamo kako ćemo to nadomjestiti"

Zvonimir Barisin/PIXSELL

U splitskoj luci, onoj u prvom dijelu prema gradu, od utorka nema veza za turističke jedrenjake i slične brodove. Svi brodovi moraju otići jer kreće rekonstrukcija gata Svetog Petra koja će potrajati više od dvije godine. Zbog radova, bit će mjesta samo za redoviti pomorski promet, trajekte i katamarane. Privatni brodari negoduju, ali svjesni su da moraju prihvatiti neku novu lokaciju.

Podijeli

Oglas

"Split je destinacija"

Ljeti u jednom kutu splitske luke nema ni malo mjesta. Krcato jedrenjaka i drugih brodova koji na sedmodnevna krstarenja baš u Splitu ukrcavaju svoje goste, i tu ih na kraju putovanja iskrcavaju. Odavde kreću i brojni party brodovi.

"To nije samo iskrcaj i ukrcaj, Split je destinacija. Počevši od Dioklecijenove palače i svega što Split nudi", tvrdi Arsen Ercegović, potpredsjednik udruge hrvatskih brodara, a prenosi Dnevnik.

Ali, moraju otići. Jer u ovom atraktivnom dijelu luke s drvoredom palmi, od sutra kreću veliki dvogodišnji radovi.

Danas je zadnji dan da su brodovi u tom dijelu splitske luke. Ubuduće, bit će samo red katamarana, svi ostali odlaze zbog rekonstrukcije gata Svetog Petra. Najgore će biti turističkim brodovima koji se ovdje više neće smijeti privezivati, a ovo je njihova polazišna luka.

"Teško pada jer još uvijek ne znamo kako ćemo to nadomjestit za sljedeću sezonu", žali se Ercegović.

Glavni radovi na platou gata Sv. Petra

Glavni radovi bit će na platou gata Svetog Petra.

"Produžujemo gat za 53 metra, a sa sjeverne strane dobivamo dvije ro-ro rampe. Gradimo novi terminal u sklopu kojeg ćemo imati nove sadržaje. Novi javni WC, biljetarnica, čekaonica, prostorije za ostavljanje torba, kafić", pojašnjava Zvonimir Perkušić iz Lučke uprave Split.

Privatnim brodarima Lučka uprava nudi razna mjesta oko Splita, a u samom Splitu i atraktivnu jahtašku Zapadnu obalu. Samo, ona je skupa.

"A sigurno, 200 il 300 posto, i više, tri il četiri puta nego ovo", upozorava Ercegović.

Solucije Sjeverna luka i Zapadna obala

Druga solucija je teretna Sjeverna luka.

"I kad smo u Sjevernoj luci, bez obzira što nije reprezentativna, znamo kako izgledaju teretne luke, svaki taj gost može uzest taxi, može za 5 minuti doći ovdje na Rivu. Može doć javnim prijevozom. I smatramo da je to minimum minimuma. I ako to ne možemo dobiti, a onda kvragu", ljuti se Ercegović.

Brodari očekuju sastanak zbog dogovora. A i sami podržavaju rekonstrukciju . U radove se ulaže 21 milijun eura, najviše iz EU fondova. Luka bi ovim trebala dobiti više mjesta za brodove i vozila te više komfora za putnike.