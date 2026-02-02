Počinju upisi prvašića: Poznati rokovi i pravila, provode se online

Upis djece provodi se prema planu upisa koji donose upravni odjeli u županijama, na temelju zakonom utvrđenih upisnih područja. Rokovi za podnošenje zahtjeva su od 2. veljače do 15. travnja za djecu s teškoćama u razvoju, od 16. veljače do 15. ožujka za redoviti upis te od 16. veljače do 31. ožujka za prijevremeni upis.