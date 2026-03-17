Pod utjecajem alkohola vozili učenike i vrtićku djecu na izlet: Policajci zaustavili dva autobusa

Na Jelačićevom trgu je oko 6.50 sati alkotestiranjem 45-godišnjem vozaču izmjerena koncentracija alkohola od 0,53 promila. Riječ je o profesionalnom vozaču autobusa u vlasništvu tvrtke s područja Istarske županije, koji je trebao voziti učenike riječke srednje škole na izlet. Odmah je isključen iz prometa, prijevoz učenika preuzeo je drugi vozač, a 45-godišnjak je prekršajno kažnjen s 90 eura.