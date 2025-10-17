Podignuta optužnica protiv omiškog referenta i supruga kandidatkinje za županicu Lesandrića

USKOK navodi da je referent 27. rujna 2019. sačinio zapisnik o očevidu u kojem je neistinito naveo da taj objekt ispunjava minimalne tehničke uvjete za kategorizaciju s tri zvjezdice. Također, neistinito je naveo da je očevidu prisustvovao još jedan njegov kolega kao član povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i taj zapisnik ovjerio svojim potpisom, ali i potpisom drugog zaposlenika.