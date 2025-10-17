Oglas

Objavio USKOK

Podignuta optužnica protiv omiškog referenta i supruga kandidatkinje za županicu Lesandrića

N1 Info , Hina
N1 Info , Hina
|
17. lis. 2025. 11:23
01.04.2025., Split - Agenti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Ivo Cagalj/PIXSELL

USKOK je nakon istrage pokrenute u travnju podigao optužnicu protiv Ivana Lesandrića, supruga kandidatkinje za splitsko-dalmatinsku županicu i referenta iz Omiša Dragana Pivčevića osumnjičenog da mu je omogućio turističko iznajmljivanje bespravno izgrađene kuće u Katunima.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, objavilo da supruga Ivane Ninčević Lesandrić sumnjiče da je omiškog referenta potaknuo na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Pivčevića terete da je od 3. rujna do 3. listopada 2019. kao samostalni upravni referent za gospodarstvo i turizam, omiške ispostave Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji pristao na Lesandrićevo traženje da mu omogući da u bespravno izgrađenom objektu u Katunima obavlja ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu.

Pritom je znao da za tu građevinu nije izdana pravomoćna građevinska dozvola, da nema uporabnu dozvolu i ne ispunjava uvjete za legalizaciju.

USKOK navodi da je referent 27. rujna 2019. sačinio zapisnik o očevidu u kojem je neistinito naveo da taj objekt ispunjava minimalne tehničke uvjete za kategorizaciju s tri zvjezdice. Također, neistinito je naveo da je očevidu prisustvovao još jedan njegov kolega kao član povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i taj zapisnik ovjerio svojim potpisom, ali i potpisom drugog zaposlenika.

Potom je, sumnja tužiteljstvo, neistinito sačinjeni zapisnik uložio u spis i na osnovu njega 3. listopada 2019. izdao privremeno rješenje kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu.

U obrazloženju rješenja referent je lažno upisao i da je uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja za smještaj u domaćinstvu, priložio i zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine.

Takav zahtjev nije podnesen, već je Lesandrić podnio tek zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koja nikada nije izdana, ističe USKOK.

Nakon uhićenja i pokretanja istrage Pivčeviću je određen istražni zatvor, dok je Lesandrić pušten da se u istrazi brani sa slobode.

Ninčević Lesandrić koja je kandidaturu za županicu na posljednjim lokalnim izborima istaknula ispred skupine oporbenih stranaka izbore je izgubila od HDZ-ovog Blaženka Bobana.

Teme
Ivan Lesandrić Ivana Ninčević Lesandrić USKOK










