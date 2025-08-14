Oglas

Nemiri ne prestaju

VIDEO / Muškarac tijekom sukoba u Srbiji potegnuo pištolj, evo što kaže Dačić

N1 Srbija
|
14. kol. 2025. 07:28
Srbija
Ustupljena fotografija/N1 Srbija

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je osoba, koja je ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu potegnula pištolj tijekom sukoba pristaša SNS-a i građana, časnik Vojske Srbije i da je navodno bio "na službenom zadatku osiguranja zaštićene osobe".

Dačić je rekao kako želi demantirati navode da je "netko iz skupine pristaša SNS-a potegnuo pištolj".

"U ovom napadu prijetila je opasnost da se čak izgube i ljudski životi. Čovjek koji je, u skladu sa zakonom, upotrijebio – odnosno, ne upotrijebio, nego imao sa sobom – službeno oružje, časnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je pritom sam teško ozlijeđen. Da on nije izvadio svoj službeni pištolj i da ga nije upotrijebio, siguran sam da bi i on i svi ostali imali teške posljedice, možda bi čak izgubili i ljudske živote", rekao je Dačić u javljanju za TV Informer.

Dodao je da je "teško ozlijeđen".

Teme
Srbija prosvjedi u Srbiji

