Poduzetnici koji žele stranu radnu snagu očajni: "Ovo što država radi je sramota"

"S obzirom da nije riječ o deficitarnom zanimanju, preko HZZ-a trebamo objaviti oglas za zapošljavanje vozača, a onda oni naprave listu kandidata koji se mogu javiti na oglas. Od njih 28 javi se osam, a onda me jedan zove da je dobio drugi posao, drugi kaže da bi on radio od 8 do 16, uglavnom zaposlimo možda jednog. Kvotu za strane radnike ne možemo dobiti jer je HZZ kao poslao dovoljno ljudi, a prije izmjena zakona kvotu smo imali. Osim toga, HZZ je sklopio ugovor s Filipinima odakle se uvozi najviše radnika, no za naš posao oni se nisu pokazali osobito dobrima. Ako se dozvola i odobri za državljana neke druge zemlje, velika je vjerojatnost da će im viza biti odbijena ako nisu s Filipina", kaže ovaj prijevoznik.Zbog dugotrajne procedure, problemi nastaju i s dokumentacijom koju poslodavci moraju predati uz zahtjev za dozvolom za boravak i rad. Naime, osim preslike ugovora o radu, za vozače treba predati i originalnu vozačku dozvolu te potvrdu o nekažnjavanju, koja vrijedi tri do šest mjeseci i koja se plaća.