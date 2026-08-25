TRUMP I TRUTH SOCIAL
Politika danas: Od argumenta do emocija, uz AI i memove, gube se suvisle rasprave
Veliko je odstupanje od onoga što je inače slučaj - Trump objavljuje, svijet reagira. Društvene mreže odavno više nisu samo mjesto na kojem političari komuniciraju s biračima. Postale su politička pozornica, alat za mobilizaciju, ali i novo bojište za pažnju i utjecaj
Donald Trump jedan je od najekstremnijih primjera – na Truth Socialu objavljuje u prosjeku dvadesetak puta dnevno, a u intenzivnim danima i više od stotinu puta. Kako takva komunikacija mijenja politiku, koliko polarizira društvo i jesu li društvene mreže postale novi diplomatski kanal? Ovu priču istražila je naša Viktorija Kristić.
Rat. Primirje. Hormuz otvoren – pa zatvoren. AI, pa još AI-ja.
Trumpov Truth Social nije samo dnevnik američkog predsjednika. To je politička radionica koja 24 sata dnevno radi na diskreditiranju medija i političkih protivnika ili, uz pomoć umjetne inteligencije, oživljavanju svojih najvećih želja.
"Što na umu, to na drumu"
"Kad gledamo njega, možemo vidjeti kako zapravo izgleda digitalni populizam. To je prilagođavanje tema ne na dnevnoj bazi, gotovo na bazi sata, gdje, kako kaže stara izreka, 'što na umu, to na drumu'. I na neki način to može biti dobro za njegove glasače, ali u većini slučajeva to ne može biti dobro jer, ako se vi niste uskladili oko carina sa svojom vladom, a pišete o tome, to naravno može izazvati poprilično veliki potres", smatra komunikacijski stručnjak Petar Tanta.
Od pokretanja Truth Sociala 2022. godine, Trump je objavio više od 36 tisuća puta. Gotovo 80 posto su njegove originalne objave, a ostatak čine citati i dijeljenja.
Teško do suvisle rasprave
A kako AI slike Trumpa kao Isusa ili Obame kao majmuna utječu na biračko tijelo? Sociolog Krešimir Krolo objašnjava – to produbljuje političku polarizaciju.
"Dodatno nastoji elektrizirati svoje biračko tijelo i zadržati ih lojalnima prema onoj viziji svijeta koju on misli da je ispravna i to svakako onda vodi polarizaciji. Ja isključujem bilo kakvu mogućnost da druga strana je u nekim stvarima još jača, konstantno demonizira, konstantno diskvalificira, koristi najgori mogući uvredljivi rječnik koji nije za javni prostor, koji je, nažalost, on započeo, a toliko se to proširilo da ga možete vidjeti i u našem političkom prostoru. I onda je tu jako teško imati nekakvu suvislu raspravu", ističe Krolo.
Zatvoreni komunikacijski okviri
Društvene mreže uklonile su posrednika između političara i građana. Nema urednika. Nema novinara. Nema pitanja između političara i njegove publike. Poruka ide – izravno biraču.
"Počinjemo stvarati različite sustave lojalnosti ili zatvorene komunikacijske okvire u kojima jednostavno vjerujemo jednom tipu političara ili jednom tipu javnih osoba koje su nam najbliže nekom obliku onoga što smatramo svojim temeljnim identitetom. I to sigurno nije dobro i pokazalo se u dosta različitih istraživanja da nije dobro u smislu razvoja parlamentarnosti, racionalnije rasprave i odmjeravanja različitih perspektiva. A opet, to može samo koristiti onima koji nemaju baš najiskrenije i najbolje interese za društvo u cjelini", upozorava sociolog Krolo.
Trump nije iznimka – on je ekstreman primjer trenda koji je postao globalan.
Najpraćeniji politički lider na društvenim mrežama ove je godine indijski premijer Narendra Modi s 390 milijuna pratitelja. Trump je drugi s 264 milijuna, a papa Lav XIV. treći, s 62 milijuna pratitelja na svojim papinskim računima.
"Političari se žele pokazati u najboljem obliku"
Tanta kaže da političari kroz društvene mreže rade ono što su radili kroz medije: žele sebe prikazati u najboljem obliku.
"Danas više nemate niti jednog političara koji nema svoju osobnu društvenu mrežu kroz koju propagira neke svoje politike i društvenu mrežu svoje partije, stranke ili sl., kroz koju zapravo komunicira neke svoje političke momente. U Hrvatskoj, naravno, imate HDZ koji praktički komunicira na dnevnoj bazi, imate i SDP, a imate i Možemo, koje je zapravo na neki način uvelo ovu priču oko drugih društvenih mreža, kao što je TikTok, gdje snimaju videe i sve ostalo", kaže Tanta.
Možemo je doveo TikTok, HDZ AI Legiće.
Politika je sve manje službeno priopćenje, a sve više meme. Od nekadašnje formalnije političke komunikacije stigli smo do prostora u kojem emocija često vrijedi više od argumenta.
A cilj je jasan: privući pažnju, mobilizirati birače i zadržati ih na svojoj strani.
Više pogledajte u prilogu naše Viktorije Kristić.
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