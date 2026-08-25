Politika danas: Od argumenta do emocija, uz AI i memove, gube se suvisle rasprave



Društvene mreže uklonile su posrednika između političara i građana. Nema urednika. Nema novinara. Nema pitanja između političara i njegove publike. Poruka ide – izravno biraču.



"Počinjemo stvarati različite sustave lojalnosti ili zatvorene komunikacijske okvire u kojima jednostavno vjerujemo jednom tipu političara ili jednom tipu javnih osoba koje su nam najbliže nekom obliku onoga što smatramo svojim temeljnim identitetom. I to sigurno nije dobro i pokazalo se u dosta različitih istraživanja da nije dobro u smislu razvoja parlamentarnosti, racionalnije rasprave i odmjeravanja različitih perspektiva. A opet, to može samo koristiti onima koji nemaju baš najiskrenije i najbolje interese za društvo u cjelini", upozorava sociolog Krolo.



Trump nije iznimka – on je ekstreman primjer trenda koji je postao globalan.

Najpraćeniji politički lider na društvenim mrežama ove je godine indijski premijer Narendra Modi s 390 milijuna pratitelja. Trump je drugi s 264 milijuna, a papa Lav XIV. treći, s 62 milijuna pratitelja na svojim papinskim računima.