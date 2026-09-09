Predrag Mijatović za N1 objasnio zašto klupski nogomet na području bivše Jugoslavije zaostaje

"Ne treba izmišljati toplu vodu, kad je nogomet u pitanju. Španjolska je najbolji primjer i ljudi su shvatili da treba dovesti ljude sa strane, ako kod kuće nema boljih. Kod nas to ne ide, to je kao neka sramota. I, shvatio sam da kod nas, u regiji, nikad nije bio sporan talent, problem su kadrovi, ljudi koji rade s talentima. Tu smo daleko od modernog nogometa i to je jako komplicirano. Ako ne prebacimo mentalni sklop, mislim da ćemo dugo biti tu gdje smo i danas."