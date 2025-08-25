Oglas

Međunarodno natjecanje

Split u znaku mladih šampiona: Djeca iz regije donijela sport, radost i prijateljstvo na Plazma sportske igre mladih

author
N1 Info
|
25. kol. 2025. 14:15

Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u Splitu okupilo je 820 djece iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Mali prvaci pokazali su da Igre nisu samo borbe za medalje nego i festival druženja, fair-playa i zajedništva.

Oglas

Split je jučer vrvio od dječje graje, smijeha i navijačke euforije. U grad pod Marjanom stiglo je čak 820 mališana, dok su boje Srbije došli braniti šampioni iz 47 mjesta i gradova. Njihova misija nije bila samo osvajanje medalja – već i sklapanje prijateljstava te zajedničko uživanje u sportu.

Plazma Sportske igre mladih traju već 29 sezona u Hrvatskoj, 15 u Bosni i Hercegovini, 12 u Srbiji i 2 u Sloveniji. Ove godine u sve četiri zemlje sudjelovalo je 353.848 djece, dok je od osnutka kroz Igre prošlo više od 3.440.000 sudionika.

Prvi dan međunarodnog finala donio je puno uzbuđenja – od stolnoteniskih mečeva, preko borbi u Telekom Srbija kupu u malom nogometu, pa sve do napetih dvoboja u uličnoj košarci 3x3.

DSC03337.JPG
Plazma Sportske igre mladih

Stolni tenis – Slovenci dominirali, Srbija osvojila srebro

Na stolnoteniskim stolovima vodile su se velike borbe. Zlatne medalje otišle su u Sloveniju i Hrvatsku:

  • Djevojčice 2013. godište i mlađe: Sara Simončić (Šmarješke Toplice, SLO)
  • Dječaci 2013. godište i mlađe: Luvro Posilović (Oroslavlje, HRV)
  • Djevojčice 2010. godište i mlađe: Karin Slatinšek (Novo mesto, SLO)
  • Dječaci 2010. godište i mlađe: Tiber Turnšek Kovač (Celje, SLO)

Srebro u kategoriji dječaka 2010. godište i mlađe osvojio je Andreja Stevanović iz Leskovca, koji je poručio:


"Predstavljam Srbiju na ovom međunarodnom natjecanju. Već sam pobijedio dva meča i očekujem da prođem grupu kao prvi, a u polufinalu ćemo vidjeti jer su protivnici iz druge grupe zaista jaki. Natjecanje mi se jako sviđa i nadam se da ću upoznati još puno prijatelja iz drugih zemalja te steći prijateljstva za cijeli život.”

Iako ovaj put bez medalje, hrabra Beograđanka Petra Ilić nije skrivala zadovoljstvo:

"Dolazim iz Beograda i treniram stolni tenis. Došla sam na turnir sa željom da pobijedim, a sada sam već prošla grupu. Prvi put sam ovdje u Splitu i jako mi se sviđa natjecanje. Nadam se da ću upoznati još novih prijatelja i voljela bih da i sljedeće godine ponovno dođem ovdje.”

DSC02841.JPG
Plazma Sportske igre mladih

Telekom Srbija kup – ND Primorje, Novigrad 1947 i Lavovi na vrhu

Na terenima za mali nogomet vodila se prava drama do posljednjeg sudačkog zvižduka. Pobjednici su:

  1. ND Primorje (Ajdovščina, SLO)
  2. Novigrad 1947 (Novigrad, HRV)
  3. Lavovi (Sarajevo, BIH)

Ulična košarka 3x3 – malo je nedostajalo Čačku za zlato

Posebnu pažnju privukle su djevojčice iz ekipe Ča Basket iz Čačka, koje su u Split donijele sjajnu igru i ogromnu energiju:

"Mi smo iz Čačka, ekipa Ča Basket, i predstavljamo Srbiju. U Split smo došle kao prvakinje Srbije i jako smo ponosne na sebe. Druženje u Splitu je savršeno i idemo po zlato.”

Na kraju im je zaista malo nedostajalo da osvoje zlato, a konačan poredak izgleda ovako:

Djevojčice:

  1. Visoke ali Barbara Dubrovnik (HRV)
  2. Ča Basket Čačak (SRB)
  3. Četvorke Zenica (BIH)
  4. Joker Sombor (SRB)

Dječaci:

  1. Skibidi Bjelovar (HRV)
  2. Mlađi Šakali Kraljevo (SRB)
  3. Cunkovili Zagreb (HRV)
  4. Postojna, Postojna (SLO)

Ekipa Jovan Popović iz Kragujevca, iako nije stigla do završnice, poslala je snažnu poruku:

"Došli smo predstavljati Srbiju na Plazma Sportskim igrama mladih u natjecanju 3x3 u košarci. Iako smo ispali u grupnoj fazi, ovdje nam je jako lijepo. Druženje sa svima je predivno, a Split je zaista poseban grad.”

Najboljim košarkašima i košarkašicama priznanja je uručila Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za mlade i sport.

Na kraju dana bilo je i slavlja i poneka suza, ali svi su složni – u Splitu je najvažnije druženje i stvaranje prijateljstava. Mladi sportaši nastavili su se družiti na plaži, a već danas ih očekuju borbe u Coca-Cola Cupu, „Lino Između dvije vatre“, atletici, Wiener Städtische Cupu u rukometu, tenisu i odbojci.

IMG_9346 (1).JPG
Plazma Sportske igre mladih

Finale Coca-Cola Cupa prenositi će se uživo na TV Arena Sport u 20:00 sati.

Osim sporta, Igre donose i važne edukativne poruke: radionice „Zero Waste“ podsjećaju na očuvanje okoliša, dok kampanja „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, u suradnji s Dunav osiguranjem, promiče borbu protiv svih oblika nasilja.

Plazma Sportske igre mladih podržavaju institucije svjetskog sporta – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Europska komisija, kao i brojni partneri: Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Igre već desetljećima šire vrijednosti prijateljstva, solidarnosti i fair-playa, a Split je još jednom pokazao da sport može biti most koji spaja cijelu regiju.

Teme
Split djeca plazma sportske igre mladih sport

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ