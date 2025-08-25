Međunarodno natjecanje
Split u znaku mladih šampiona: Djeca iz regije donijela sport, radost i prijateljstvo na Plazma sportske igre mladih
Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u Splitu okupilo je 820 djece iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Mali prvaci pokazali su da Igre nisu samo borbe za medalje nego i festival druženja, fair-playa i zajedništva.
Split je jučer vrvio od dječje graje, smijeha i navijačke euforije. U grad pod Marjanom stiglo je čak 820 mališana, dok su boje Srbije došli braniti šampioni iz 47 mjesta i gradova. Njihova misija nije bila samo osvajanje medalja – već i sklapanje prijateljstava te zajedničko uživanje u sportu.
Plazma Sportske igre mladih traju već 29 sezona u Hrvatskoj, 15 u Bosni i Hercegovini, 12 u Srbiji i 2 u Sloveniji. Ove godine u sve četiri zemlje sudjelovalo je 353.848 djece, dok je od osnutka kroz Igre prošlo više od 3.440.000 sudionika.
Prvi dan međunarodnog finala donio je puno uzbuđenja – od stolnoteniskih mečeva, preko borbi u Telekom Srbija kupu u malom nogometu, pa sve do napetih dvoboja u uličnoj košarci 3x3.
Stolni tenis – Slovenci dominirali, Srbija osvojila srebro
Na stolnoteniskim stolovima vodile su se velike borbe. Zlatne medalje otišle su u Sloveniju i Hrvatsku:
- Djevojčice 2013. godište i mlađe: Sara Simončić (Šmarješke Toplice, SLO)
- Dječaci 2013. godište i mlađe: Luvro Posilović (Oroslavlje, HRV)
- Djevojčice 2010. godište i mlađe: Karin Slatinšek (Novo mesto, SLO)
- Dječaci 2010. godište i mlađe: Tiber Turnšek Kovač (Celje, SLO)
Srebro u kategoriji dječaka 2010. godište i mlađe osvojio je Andreja Stevanović iz Leskovca, koji je poručio:
"Predstavljam Srbiju na ovom međunarodnom natjecanju. Već sam pobijedio dva meča i očekujem da prođem grupu kao prvi, a u polufinalu ćemo vidjeti jer su protivnici iz druge grupe zaista jaki. Natjecanje mi se jako sviđa i nadam se da ću upoznati još puno prijatelja iz drugih zemalja te steći prijateljstva za cijeli život.”
Iako ovaj put bez medalje, hrabra Beograđanka Petra Ilić nije skrivala zadovoljstvo:
"Dolazim iz Beograda i treniram stolni tenis. Došla sam na turnir sa željom da pobijedim, a sada sam već prošla grupu. Prvi put sam ovdje u Splitu i jako mi se sviđa natjecanje. Nadam se da ću upoznati još novih prijatelja i voljela bih da i sljedeće godine ponovno dođem ovdje.”
Telekom Srbija kup – ND Primorje, Novigrad 1947 i Lavovi na vrhu
Na terenima za mali nogomet vodila se prava drama do posljednjeg sudačkog zvižduka. Pobjednici su:
- ND Primorje (Ajdovščina, SLO)
- Novigrad 1947 (Novigrad, HRV)
- Lavovi (Sarajevo, BIH)
Ulična košarka 3x3 – malo je nedostajalo Čačku za zlato
Posebnu pažnju privukle su djevojčice iz ekipe Ča Basket iz Čačka, koje su u Split donijele sjajnu igru i ogromnu energiju:
"Mi smo iz Čačka, ekipa Ča Basket, i predstavljamo Srbiju. U Split smo došle kao prvakinje Srbije i jako smo ponosne na sebe. Druženje u Splitu je savršeno i idemo po zlato.”
Na kraju im je zaista malo nedostajalo da osvoje zlato, a konačan poredak izgleda ovako:
Djevojčice:
- Visoke ali Barbara Dubrovnik (HRV)
- Ča Basket Čačak (SRB)
- Četvorke Zenica (BIH)
- Joker Sombor (SRB)
Dječaci:
- Skibidi Bjelovar (HRV)
- Mlađi Šakali Kraljevo (SRB)
- Cunkovili Zagreb (HRV)
- Postojna, Postojna (SLO)
Ekipa Jovan Popović iz Kragujevca, iako nije stigla do završnice, poslala je snažnu poruku:
"Došli smo predstavljati Srbiju na Plazma Sportskim igrama mladih u natjecanju 3x3 u košarci. Iako smo ispali u grupnoj fazi, ovdje nam je jako lijepo. Druženje sa svima je predivno, a Split je zaista poseban grad.”
Najboljim košarkašima i košarkašicama priznanja je uručila Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za mlade i sport.
Na kraju dana bilo je i slavlja i poneka suza, ali svi su složni – u Splitu je najvažnije druženje i stvaranje prijateljstava. Mladi sportaši nastavili su se družiti na plaži, a već danas ih očekuju borbe u Coca-Cola Cupu, „Lino Između dvije vatre“, atletici, Wiener Städtische Cupu u rukometu, tenisu i odbojci.
Finale Coca-Cola Cupa prenositi će se uživo na TV Arena Sport u 20:00 sati.
Osim sporta, Igre donose i važne edukativne poruke: radionice „Zero Waste“ podsjećaju na očuvanje okoliša, dok kampanja „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, u suradnji s Dunav osiguranjem, promiče borbu protiv svih oblika nasilja.
Plazma Sportske igre mladih podržavaju institucije svjetskog sporta – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Europska komisija, kao i brojni partneri: Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.
Igre već desetljećima šire vrijednosti prijateljstva, solidarnosti i fair-playa, a Split je još jednom pokazao da sport može biti most koji spaja cijelu regiju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare