Prekinuta akcija traganja za roniocem nestalim kod Lokruma

Nacionalna podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, donijela je odluku o službenom prekidu aktivne površinske, podmorske i zračne potrage za državljaninom Republike Hrvatske, koji je nestao 19. svibnja sa vanjske strane otoka Lokruma, gdje je boravio u svojstvu ronilačkog instruktora, naveli su u priopćenju u subotu navečer.