„Potvrda je ovo moga rada u Europskom parlamentu, ne samo u ovome mandatu, i dokaz da nije svejedno tko predstavlja hrvatske građane u ovoj instituciji. Zdravlje građana pitanje je nacionalne sigurnosti, a dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge po prihvatljivim cijenama jedan je od najvećih izazova današnjice. Raditi na tim pitanjima i biti prepoznat od kolega zastupnika i cijelog zdravstvenog sektora velika je stvar, a posebna mi je čast ovakva priznanja donositi u našu Hrvatsku. Ovo dokazuje i da je HDZ unutar Kluba Europske pučke stranke dobro pozicioniran, a izrazito mi je drago da tu poziciju svojim radom mogu dodatno jačati i nadograđivati“, izjavio je hrvatski zastupnik Tomislav Sokol.