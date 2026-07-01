hdz-ov europarlamentarac
Prestižna nagrada: Tomislav Sokol osvojio EU Oskar
Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) dobitnik je prestižne nagrade MEP Awards, poznatije kao „EU Oskar”, koju The Parliament Magazine svake godine dodjeljuje najuspješnijim zastupnicima za izniman doprinos europskim politikama, priopćio je ured zastupnika u srijedu.
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Sokol je osvojio prvu nagradu u kategoriji zdravstva, što je veliko priznanje za njegov dugogodišnji doprinos jačanju europske zdravstvene politike i unapređenju zakonodavnog okvira Europske unije u području zdravstva. „EU Oskar“ dolazi nakon što je Sokol ranije proglašen i najutjecajnijim zastupnikom u području zdravstva, što potvrđuje da hrvatski zastupnik pripada malobrojnom krugu zastupnika koji u najvećoj mjeri oblikuju politike Unije u ovom području.
„Potvrda je ovo moga rada u Europskom parlamentu, ne samo u ovome mandatu, i dokaz da nije svejedno tko predstavlja hrvatske građane u ovoj instituciji. Zdravlje građana pitanje je nacionalne sigurnosti, a dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge po prihvatljivim cijenama jedan je od najvećih izazova današnjice. Raditi na tim pitanjima i biti prepoznat od kolega zastupnika i cijelog zdravstvenog sektora velika je stvar, a posebna mi je čast ovakva priznanja donositi u našu Hrvatsku. Ovo dokazuje i da je HDZ unutar Kluba Europske pučke stranke dobro pozicioniran, a izrazito mi je drago da tu poziciju svojim radom mogu dodatno jačati i nadograđivati“, izjavio je hrvatski zastupnik Tomislav Sokol.
Podsjećamo, Sokol je bio izvjestitelj Europskog parlamenta za uspostavu EU digitalne zdravstvene putovnice, a trenutačno je izvjestitelj za novi zakon o kritičnim lijekovima. Uz to, Sokol je izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a za reformu farmaceutskog zakonodavstva Europske unije te za zakon čiji je cilj ubrzati industrijsku proizvodnju u Europskoj uniji, s ciljem jačanja europske konkurentnosti i strateške autonomije.
Nagrada MEP Awards jedno je od najuglednijih priznanja koje mogu dobiti zastupnici u Europskom parlamentu te predstavlja potvrdu uspješnog rada, stručnosti i utjecaja u kreiranju europskih politika, stoji u priopćenju.
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