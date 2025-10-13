Prosvjed radnika Jadrolinije u Splitu: Podnijeli smo zahtjev za inspekcijski nadzor

"Skupili smo više od tri tisuće potpisa. Svaka dodatna povezanost za nas je važna, iako smatramo da bi cijena karte trebala biti niža. Također, tražili smo da linija bude do Pučišća i smatramo da svaka dodatna ponuda za otoke, pa bila i komercijalna, može samo biti dobrodošla. Podržavamo da linija bude subvencionirana i dostupna svima”, poručila je.