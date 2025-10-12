Stanovnici ovih hrvatskih otoka u problemima: Čim zapuše jugo ostanu u izolaciji

Stanovnici otoka Koločepa, Lopuda i Šipana žale se na stanje brodova koji ih povezuju s gradom. Jadrolinija već godinama obećava novi brod, no sve ostaje samo na riječima. Čim zapuše jugo, linija je u prekidu, a uz to brodovi su stari i često se kvare.
Dora, Adrijana, Silba i Novalja četiri su katamarana koja su se ovoga ljeto izmijenila na liniji koja povezuje Elafite s Dubrovnikom.
Pokvari se jedan, dođe drugi, a zajedničko im je da nisu predviđeni za plovidbu po lošijim vremenskim uvjetima pa je linija često u prekidu.
"Veliki je problem. Od kad su počeli dolazit ovi brzi stalno se mijenjaju, ali najgore je što kad je malo juga, samo malo, brod ne ide. Evo neki dan nismo ga imali cijeli dan", kaže Melita Kmetović, mještanka Lopuda, za HRT.
"Mi o ovome pričamo ima već godinama. Mi otočani bilo to sa Kalamote, Lopuda, Šipana, tražimo adekvatni brod. Stanje Jadrolinije, stanje brodova pogotovo na našem području je apsolutno katastrofa. Ne znamo ima li smisla ostat živjet na otocima kad ne možeš stići u školu, vrtić, ne možeš na posao, niti otić u bolnicu ili doktorima", kaže Tanja Dubelj Škundrić mještanka Koločepa.
"Nisam zadovoljna jer ne voze redovito čim ima malo vjetra ili nečega oni ne voze. Tako je bilo ovo ljeto, a što nas čeka ove zime ne znamo ni sami, biti će još gore", rekla je mještanka Suđurđa Ana Labaš.
Najgore je kad ih brod doveze u grad, a onda se ne vrati na otok, pa moraju plaćati skupi smještaj i prenoćiti u gradu.
"Dolaskom lošijeg vremena i zimskih mjeseci liniju će preuzeti brod 'Premuda', koji ima prihvatljivije maritimne sposobnosti za elafitsko plovno područje i navedene vremenske uvjete", navodi Jadrolinija Rijeka.
Otočani još pamte Postiru, legendarni brod izgrađen 1963. koji je desetljećima povezivao otoke s kopnom i plovio po svim vremenskim uvjetima. Ali dala je sve od sebe i pošla u zasluženu mirovinu. Sad im zimi umjesto Postire nude brod Premudu.
"Dolazi Premuda koji je još stariji od Postire koliko ja znam. Koji je jako spor i koji je loš", kada je loše vrijeme kazala je mještanka Suđurđa Jelena Goravica.
Gradonačelnik već niz godina sluša vapaje otočana, ali i obećanja Jadrolinije o izgradnji novog broda.
"Ja sam nedavno održao sastanak s novom upravom Jadrolinije koji su obećali da će u listopadu mjesecu krenuti javna nabava za izgradnju broda", kazao je gradonačenik Dubrovnika Mato Franković.
Što znači da će do izgradnje tog novog broda otočane i dalje prevoziti stari, nepouzdani brodovi, a oni biti u neizvjesnosti hoće li isploviti ili ne.
