Stanovnici ovih hrvatskih otoka u problemima: Čim zapuše jugo ostanu u izolaciji

Dora, Adrijana, Silba i Novalja četiri su katamarana koja su se ovoga ljeto izmijenila na liniji koja povezuje Elafite s Dubrovnikom.

Pokvari se jedan, dođe drugi, a zajedničko im je da nisu predviđeni za plovidbu po lošijim vremenskim uvjetima pa je linija često u prekidu.

"Veliki je problem. Od kad su počeli dolazit ovi brzi stalno se mijenjaju, ali najgore je što kad je malo juga, samo malo, brod ne ide. Evo neki dan nismo ga imali cijeli dan", kaže Melita Kmetović, mještanka Lopuda, za HRT.