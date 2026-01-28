Provjerite police! Povlači se jedna vrsta začina

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda AliBaba Jeera Powder, (Kumin u prahu 100g i 400g), LOT: L15.05.2027, najbolje upotrijebiti do 15.05.2027., zbog utvrđene prisutnosti pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.
Podaci o proizvodu
- Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Via Cadore 12, 20822 Seveso, Italija
- Stavlja na tržište: KATHMANDU MART d.o.o., Zagreb, Ulica Petra i Tome Erdodyja 17
Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.
