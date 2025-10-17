Provjerite police! Zbog mogućih komadića metala povlači se popularan proizvod

Pozvali su sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da ga ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa ili da se jave putem e-maila na [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja.