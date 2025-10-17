Oglas

Državni inspektorat

Provjerite police! Zbog mogućih komadića metala povlači se popularan proizvod

Hina
17. lis. 2025. 09:15
piletina, njoki
Shutterstock / Ezume Images

Ledo plus d.o.o. Zagreb samoinicijativno je i iz predostrožnosti opozvao proizvod Njoki Premium od 500 grama zbog mogućeg prisustva komadića metala u sadržaju, izvijestili su iz Državnog inspektorata u petak.

Povlačenje se odnosi isključivo na njoke s rokom trajanja 12. ožujka 2026. i serijom proizvodnje (L:250312), koji su jasno istaknuti na poleđini pakiranja. Njoke proizvodi Frikom d.o.o., a na tržište stavlja Ledo plus d.o.o.

Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu metalnog podrijetla. Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije, izvijestili su iz Leda.

Pozvali su sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da ga ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa ili da se jave putem e-maila na [email protected], uz fotografiju proizvoda na kojoj su jasno vidljivi serija proizvodnje i rok trajanja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, stoji u priopćenju.

Teme
Ledo Njoke Povlačenje proizvoda

