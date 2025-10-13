Prvi slučaj serotipa 3 bolesti plavog jezika u Hrvatskoj!

Bolest je, kako se navodi, potvrđena na jednom objektu s ovcama na području naselja Gornji Hrastovac u sastavu Općine Majur u Sisačko- moslavačkoj županiji.

Na objektu se nalazilo 20 ovaca, a klinički su znakovi BPJ bili prisutni u dvije životinje, od čega je jedna laboratorijskom metodom pozitivna na bolest plavog jezika (serotipovi 3 i 8).

