Pučka pravobraniteljica: Sloboda izražavanja prestaje tamo gdje počinje govor mržnje

"Česti izljevi nasilja i netrpeljivosti sve bi nas trebali zabrinuti jer ne vode ničemu dobrome. Ne samo da mogu normalizirati nasilje, uključujući i verbalno, već i animozitet prema svima koji nisu kao vi, ne razmišljaju, pričaju, vjeruju ili izgledaju kao vi. Mogu rasplamsati stereotipe i predrasude, a to vodi diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje", upozorila je u izjavi za Hinu pravobraniteljica Šimonović Einwalter.