Božinović o napadu na zadarske srednjoškolce: Počinitelj je maloljetni Šibenčanin

N1 Info
15. stu. 2025. 14:41
Davor Božinović
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je kako je maloljetni napadač na zadarske srednjoškolce u Zagrebu već dva puta prijavljen zbog počinjenja dvaju kaznenih djela 2024. Komentirao je i incident u Rijeci gdje su propalestinski aktivisti u petak upali na predstavu izraelskog koreografa.

"Srednjoškolci iz Zadra bili su na Interliberu, upućivali su se prema autobusu kako bi krenuli doma, u tom trenutku pojavila se skupina mladih ljudi koja ih je napala. Policija je brzo izašla na teren. Jedna je osoba privedena. S obzirom na to da se radi o maloljetniku, s adresom u Šibeniku, on se u ovom trenutku vozi prema Šibeniku i ondje će biti predan pritvorskom nadzorniku", rekao je ministar Božinović, prenosi HRT.

Kako je naglasio, osoba je već evidentirana zbog počinjenja dvaju kaznenih djela prošle godine.

"Radi se o nasilnim kaznenim djelima, također prema maloljetnicima. Podcrtao bih kako je policija prilično učinkovita, vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Pojačat ćemo svoje aktivnosti, ali već i ovo - pokazuje da policija reagira u skladu sa svojim ovlastima. Što se događa poslije toga, pitanje je za niz drugih institucija, pogotovo onih koji odlučuju o tim prijavama", ustvrdio je.

Upozorio je kako bi bilo pogrešno generalizirati i mlade proglašavati nasilnicima.

"Oni su dobrim dijelom poznati. Nije im najčešće prvi put da čine prekršaje i kaznena djela, niti im je prvi put da ih policija prijavljuje. Negdje to treba zaustaviti", upozorio je.

Govoreći o incidentu u Rijeci, gdje su u petak propalestinski aktivisti upali u HNK Rijeka kako bi prekinuli izvođenje predstave izraelskog koreografa, istaknuo je kako će policija uvijek reagirati u skladu sa zakonom.

"Jedna osoba uhićena je jer je kršila javni red i mir. To je isto nedopustivo i kažnjivo. Policija u svakom takvom slučaju reagira u skladu sa zakonom. To je učinila jučer u Rijeci i učinit će u svakom takvom slučaju.

Sud će odlučiti hoće li donijeti presudu koja će služiti kao prevencija ili kao generalna prevencijama svim osobama u društvu da su to neprihvatljive radnje. Imamo statistike koje govore kako se malo počinitelja boji onoga što će im se dogoditi', izjavio je ministar.

