Božinović o napadu na zadarske srednjoškolce: Počinitelj je maloljetni Šibenčanin

"Srednjoškolci iz Zadra bili su na Interliberu, upućivali su se prema autobusu kako bi krenuli doma, u tom trenutku pojavila se skupina mladih ljudi koja ih je napala. Policija je brzo izašla na teren. Jedna je osoba privedena. S obzirom na to da se radi o maloljetniku, s adresom u Šibeniku, on se u ovom trenutku vozi prema Šibeniku i ondje će biti predan pritvorskom nadzorniku", rekao je ministar Božinović, prenosi HRT.