Radnička 2025.: Godinu obilježili štrajkovi, prosvjedi upozorenja i izmjene Zakona o radu

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić poručio je da se ne slažu s Vladom ni oko iznosa niti rokova, te dodao kako se ne smije ići u smanjenje cijene rada u javnim službama. Zahtjevi sindikata i ponuda Vlade još su prilično udaljeni, postoji značajna razlika u pogledu iznosa osnovice za izračun plaće i Vladine ponude u vezi naknade za topli obrok, upozorio je.