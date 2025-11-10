Ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj otkriva koliko bi trebali iznositi državni vaučeri za školstvo

"Prije nekih 15 godina napomenuo sam kako je u tom trenutku iznos vaučera trebao biti 16-18 tisuća kuna. Danas bi nakon inflacije taj iznos bio negdje tri puta veći. Ali to ne bi bio preveliki teret za državu," tvrdi Časl, objašnjavajući da bi vaučeri smanjili školarine u privatnim školama koje su u ovom trenutku mnogima nedostupne: "Tu bi se radilo na godišnjoj razini o nekoliko tisuća eura, kad bi država omogućila vaučerizaciju. Iznos od 7 i nešto tisuća eura bi se eventualno umanjio za školarinu i roditelji bi na mjesečnoj razini morali plaćati od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura na godišnjoj razini."