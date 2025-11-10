British International School
Ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj otkriva koliko bi trebali iznositi državni vaučeri za školstvo
Kako je biti ravnatelj najstarije privatne škole u Hrvatskoj, a prije toga si bio njezin prvi učenik? O prošlosti i budućnosti privatnog školstva u Hrvatskoj u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo govorio je Tino Sven Časl, ravnatelj British International School of Zagreb, koja za nekoliko dana obilježava svoju 30-godišnjicu.
"Osnovna škola Kreativan razvoj je najstarija privatna škola u RH, počela je s radom 1995. godine. U tom periodu od 30 godina razvili smo programe od vrtića do fakulteta,a jedinstveni smo u Hrvatskoj i po boardingu, odnosno po internatu. Naš obrazovni kampus je u Šestinama, u srcu Zagreba, na 25 tisuća metara kvadratnih. Imamo izrazito kvalitetne programe, iz prve ruke mogu to reći, ja sam bio prvi učenik," govori Tino Sven Časl, objašnjavajući da su upravo njegovi roditelji pokrenuli školu, nezadovoljni školstvom u Hrvatskoj.
Danas je u toj školi predavač i ravnatelj. Naravno, pitanje je jesu li privatne škole ekskluziva samo za one najimućnije te bi li vaučerizacija, koju često predlažu oni koji se zalažu za slobodno tržište i kad se radi o obrazovnim ustanovama, samo pridonijela toj ekskluzivnosti. Bi li dakle, vaučerizacija pridonijela daljnjem urušavanju javnog školstva u Hrvatskoj ili bi se javno i privatno mogli i nadopunjavati?
"Vaučerizacijom bi se omogućila širokodostupnost ovako kvalitetnih programa svim poreznim obveznicima, znači roditeljima. Relativno nema straha, zato jer bi roditelji dobili vaučer u određenom iznosu s kojim bi birali školu koja predstavlja najbolji program za njihovu djecu, a što se tiče privatnih škola za taj iznos bi se smanjila cijena školarine," pojašnjava Časl, priznajući da bi roditelji za privatne škole i nakon toga izdvajali za prosječno kućanstvo relativno velike iznose.
"Prije nekih 15 godina napomenuo sam kako je u tom trenutku iznos vaučera trebao biti 16-18 tisuća kuna. Danas bi nakon inflacije taj iznos bio negdje tri puta veći. Ali to ne bi bio preveliki teret za državu," tvrdi Časl, objašnjavajući da bi vaučeri smanjili školarine u privatnim školama koje su u ovom trenutku mnogima nedostupne: "Tu bi se radilo na godišnjoj razini o nekoliko tisuća eura, kad bi država omogućila vaučerizaciju. Iznos od 7 i nešto tisuća eura bi se eventualno umanjio za školarinu i roditelji bi na mjesečnoj razini morali plaćati od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura na godišnjoj razini."
Vjeruje da bi to imalo dodatne pozitivne efekte. Smatra da je ključ u jednoj "čarobnoj riječi" - konkurencija.
"Jednostavno, roditelji bi tim vaučerom potaknuli konkurenciju u samom obrazovnom sustavu. Sve kvalitetne škole koje imaju kvalitetne programe i kvalitetne zaposlenike bi cijelom sustavu omogućile bolje programe i bolje rezultate," kaže Časl, priznajući da bi vjerojatno došlo do odljeva najkvalitetnijeg kadra iz nekih javnih škola u privatne, no najbolje javne škole vjerojatno bi isto tako mogle biti bolje nego što su to danas.
