Putinovi "kulturni centri" niču diljem svijeta, pa i u susjedstvu: Evo što se krije iza svega

Kako je izvijestio The Moscow Times, u Maliju, Burkini Faso, Tanzaniji i Egiptu već djeluju „Ruski domovi“, dok su u tijeku pregovori o otvaranju novih u Alžiru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što potvrđuje i Institute for the Study of War (ISW). Ti centri ne služe samo za promicanje kulture, već i kao platforme za širenje ruskog narativa o ratu u Ukrajini i o ulozi Moskve u svijetu, piše Nova.rs.