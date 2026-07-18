afera hipodrom
Ravnatelj USO-a: Više radnji za naknadu štete u postupku protiv Eurolex Zaštite
Ravnatelj zagrebačke gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Boris Dujmić izvijestio je Gradsku skupštinu da je ustanova poduzela više pravnih radnji radi naknade štete u kaznenom postupku protiv tvrtke Eurolex Zaštita i drugih.
Izvješće je podneseno nakon zaključka Gradske skupštine od 28. svibnja, kojim je od gradonačelnika Tomislava Tomaševića odnosno ovlaštenih osoba USO-a zatraženo izvješće o aktivnostima na ostvarivanju imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete.
Dujmić navodi da je USO postavio imovinskopravni zahtjev u skladu s optužnicom, iz koje proistječe da je tvrtka Eurolex Zaštita ostvarila nepripadnu imovinsku korist od 1,35 milijuna eura, dok se bivšem ravnatelju USO-a Kosti Kostanjeviću na teret stavlja nepripadna korist od 450.000 eura.
"Od nadležnog suda te od USKOK-a zatražena je dostava donesenih presuda na temelju sporazuma stranaka, te su nam dostavljene presude u odnosu na drugookrivljenog Domagoja Galića, trećeokrivljenog Slavka Galića i pravnu osobu Eurolex Zaštita d.o.o.“, navodi Dujmić i dodaje kako je temeljem toga pokrenut parnični postupak protiv okrivljenika radi naplate ukupnog iznosa pretrpljene štete odnosno pribavljene nepripadne imovinske koristi.
Od USKOK-a je zatražena doznaka 260.352 eura, prethodno zaplijenjenih s računa Eurolex Zaštite te doznaka sredstava od eventualne prodaje pet vozila oduzetih toj tvrtki.
"Izvršena je provjera imovine te je temeljem rezultata iste pokrenut parnični postupak radi pobijanja pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika protiv trećeokrivljenog Slavka Galića i fizičke osobe u čiju korist je utvrđeno da je opteretio stan u svojem vlasništvu hipotekom u iznosu od 150.000 eura".
Na prijedlog USO-a sud je 6. srpnja odredio privremenu mjeru kojom je Slavku Galiću zabranjeno otuđenje ili daljnje opterećenje nekretnine i pokretnina u njoj te naložio Financijskoj agenciji blokadu svih njegovih računa u bankama u Hrvatskoj.
Dujmić navodi i da je nakon informacije da je i prvookrivljeni, bivši ravnatelj USO-a Kosta Kostanjević sklopio sporazum o priznanju krivnje, od suda i USKOK-a zatražena dostava presude. Po njezinu primitku, protiv Kostanjevića će biti pokrenut odgovarajući ovršni ili, ako bude potrebno, parnični postupak radi naplate štete, navodi se u izvješću.
Ujedno je zatraženo preinačenje privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja raspolaganja dvjema nekretninama u Kostanjevićevu vlasništvu u korist ustanove, navodi u izvješću Gradskoj skupštini ravnatelj Ustanove Upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
Afera Hipodrom
U aferi Hipodrom, za koju je u prosincu 2025. podignuta optužnica, Uskok sumnja da je bivši direktor Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.
Uskok je krajem travnja prošle godine, zbog naplate zaštite na zagrebačkom hipodromu, pokrenuo istragu protiv Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića.
Prema optužnici, njih trojica su se od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. povezali u zločinačko udruženje radi stjecanja nepripadne koristi. Nakon javne nabave za zaštitu objekata USO-a, ispostavili su lažne račune za 242.436 radnih sati zbog deložacije na Hipodromu koja nije bila predviđena ugovorom.
USO je isplatio preko 1,8 milijuna eura, od čega je tvrtki pribavljeno najmanje 1,35 milijuna, a Kostanjeviću 450.000 eura u gotovini, podignutih iz računa i doznaka drugih firmi. Kostanjević je, znajući za neistinite podatke, naredio plaćanje bez kontrole, dok su Galići falsificirali evidencije sati, priopćilo je ranije tužiteljstvo.
Istraga je započela uhićenjem Kostanjevića, te Galića krajem travnja 2025., optuženih za naplatu neosnovanih usluga zaštite na hipodromu.
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