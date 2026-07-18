Ravnatelj USO-a: Više radnji za naknadu štete u postupku protiv Eurolex Zaštite

Dujmić navodi i da je nakon informacije da je i prvookrivljeni, bivši ravnatelj USO-a Kosta Kostanjević sklopio sporazum o priznanju krivnje, od suda i USKOK-a zatražena dostava presude. Po njezinu primitku, protiv Kostanjevića će biti pokrenut odgovarajući ovršni ili, ako bude potrebno, parnični postupak radi naplate štete, navodi se u izvješću.