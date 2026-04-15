Rinčić o financiranju Women's Weekenda: Sve je učinjeno u skladu sa zakonom

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u srijedu kako je izvješće Policijske uprave (PU) primorsko-goranske pokazalo da je sigurnosno stanje u Rijeci tijekom prošle godine bilo stabilno.
Rinčić je na konferenciji za novinare istaknula da u izvješću PU više pokazatelja ima pozitivan trend. Kažnjivih djela općeg kriminaliteta u 2025. bilo je manje nego godinu ranije. U padu je i razina kažnjivih djela na štetu djece i obitelji, a maloljetnička delinkvencija pala je za gotovo 50 posto u odnosu na 2024.
No, raste količina kažnjivih djela gospodarskog i kibernetičkog kriminaliteta, pa na to treba usmjeriti dodatnu pozornost, kaže Rinčić.
Zamjenik gradonačelnice Aleksandar Milaković izvijestio je kako se priprema dokumentacija za prijavu triju riječkih osnovnih škola za natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje dogradnje, kako bi se uvela jednosmjenska nastava.
Milaković podsjeća da osnovne škole Frana Frankovića, Gornja Vežica i Zamet još imaju nastavu u više smjena.
"Na žalost, Grad Rijeka dosad nije prijavljivala škole na natječaje za sufinanciranje iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a ovo je četvrti i posljednji poziv na natječaj", naglasio je.
Nastojat ćemo prijaviti sve tri škole, a ako ne stignemo za sve imat ćemo pripremljenu projektnu dokumentaciju za neki mogući novi natječaj, najavio je zamjenik gradonačelnice.
Rinčić je na pitanje novinara u vezi afere oko financiranja manifestacije Women's Weekend odgovorila kako smatra da je sve vezano uz financiranje te manifestacije učinjeno u skladu sa zakonom.
No, kako bi se utvrdilo je li sve doista obavljeno u skladu sa zakonom, u srijedu je dala nalog reviziji da provjeri sve postupke gradske uprave vezane uz Women's Weekend ove, ali i protekle tri godine.
