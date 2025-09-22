ZDRAVSTVENI ODGOJ
Rijeka prihvatila novi "kontroverzni predmet" u školi: "Učimo što nam je u ovim godinama i potrebno"
Najava uvođenja zdravstvenog odgoja u Zagrebu izazvala je brojne prijepore i žustre rasprave. Dio desnice, uvođenje predmeta u zagrebačke škole, kritizira tvrdeći da djeci nameće štetne ideologije. No u Rijeci je priča očito drukčija. Ondje prijepora oko kurikuluma ovog predmeta nije bilo, a učenici poručuju da im Zdravstveni odgoj donosi korisna znanja i podršku u svakodnevnom životu.
Lejla Japić i Kimberly Pribanić učenice su osmog razreda. Prošle su godine pohađale predmet Zdravstveni odgoj i obrazovanje...
"Sviđalo nam se što možemo sa profesoricama pričati otvoreno i pušteno. Naučili smo nešto što ne bismo naučili u redovnoj nastavi. Kroz četiri tematske cjeline obrađene su teme poput zdravog života, prevencije ovisnosti, spolnog i reproduktivnog te mentalnog zdravlja", kazala je Kimberly, a nadovezala se Lejla:
"Na zdravstvenom ne učimo neke stvari koje učimo i u ostalim predmetima u školi, već učimo neke stvari koje su nam dosta i potrebne, pogotovo u našim godinama."
Povezivanje kroz primjere
Upravo su teme vezane uz mentalno zdravlje učenicima bile najzanimljivije...
"Pa to su prvenstveno bile teme pozitivne slike o sebi, pozitivnog razmišljanja, samopoštovanja, isto tako kako se nositi sa stresom i svakodnevnim i sa školskim", ističe nastavnica Dorina Badurina.
Ključno je na djeci blizak način objasniti i odraslima, ponekad, teške teme...
"Kroz brojne radionice i pokušavali smo povezati na način da oni pričaju neke primjere iz osobnog iskustva, pa zatim dati neki teorijski okvir i praktične vježbice kojima bi zapravo svladali te neke izazove", govori nam Badurina.
Ova se izvannastavna aktivnost, kao pilot projekt, odvijala u šest riječkih osnovnih škola, a sudjelovalo je stotinjak učenika od 5. do 8. razreda.
"Oni su zadovoljni s onim što su čuli i što su dobili, iskazuju o tome da su zapravo dobili dosta novih znanja i pokazali su čak i dobro znanje na testu znanja koje smo ujedno ispitivali", rekla je članica istraživačkog tima Tanja Jurin.
Dodatna podrška učenicima
Većina je ispitanih ustvrdila da im je predmet pomogao da bolje brinu o svom tjelesnom, mentalnom i spolnom zdravlju.
"Učenici koji su sudjelovali u zdravstvenom odgoju, bi velika većina njih preporučila to svojim prijateljima, tako također oni koji su sudjelovali u petom i šestom razredu imaju interes da nastave u sedmom i osmom razredu", naglasio je član istraživačkog tima Goran Koletić.
Izvannastavna je to aktivnost koja izaziva brojne kontroverze, no ne i u Rijeci. Ovdje se Zdravstveni odgoj i obrazovanje od listopada uvodi u sve osnovne škole.
"Ako ovo može pružiti dodatnu podršku učenicima u smislu stvaranja kritičkog nekakvog znanja i izbora, da kako, slobodnog izbora, onda to svakako mislim da treba podržati", komentirala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
Riječka priča o Zdravstvenom odgoju tako nije ničiji ideološki projekt već poticaj mladima da kritički propitkuju svijet oko sebe i donose zdrave životne odluke....
