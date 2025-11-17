Detalji tučnjave u Splitu: Sve dogovorili preko Snapchata, privedeno 29 osmaša

Splitska policija spriječila je sinoć masovnu tučnjavu maloljetnika na igralištu kod Osnovne škole Trstenik, a zbog sudjelovanja i organizacije privedeno je čak 29 osoba. Sukob je danima dogovaran putem popularne društvene mreže, izvijestila je policija u svom priopćenju.
Oglas
Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, fizički sukob učenika dviju splitskih osnovnih škola dogovarao se putem društvene mreže Snapchat u razdoblju od 10. do 16. studenog. Planirana je bila tučnjava "pet na pet", piše Index.
Brza reakcija policije
Do dogovorenog sukoba došlo je sinoć, a u njemu je sudjelovalo osam maloljetnika, dok je čak 50 njihovih vršnjaka sve promatralo. Tučnjava je, srećom, trajala vrlo kratko jer su je svojim dolaskom prekinuli policijski službenici.
Kada su okupljeni primijetili policiju, dali su se u bijeg, no policajci su uspjeli spriječiti pokušaj bijega i priveli su ukupno 29 maloljetnika.
Prijave maloljetnicima, istraga protiv roditelja
Policija je već sinoć utvrdila identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i samoj tučnjavi, a riječ je o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Svih 29 privedenih ispitano je u prisustvu roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Protiv svih koji su sudjelovali u tučnjavi bit će podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu zbog narušavanja javnog reda i mira, ukoliko su za to ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na njihovu dob.
O ponašanju svih uključenih maloljetnika bit će obaviješten i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Policija je također najavila kako će se u odnosu na roditelje provesti daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo postoje li elementi kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja roditeljskih obaveza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas