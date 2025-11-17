Oglas

Detalji tučnjave u Splitu: Sve dogovorili preko Snapchata, privedeno 29 osmaša

N1 Info
17. stu. 2025. 08:48
Policijski ocevid u Matosevoj ulici gdje je jedna osoba ozlijedjena a napadac se nalazi pod nadzorom policije. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitska policija spriječila je sinoć masovnu tučnjavu maloljetnika na igralištu kod Osnovne škole Trstenik, a zbog sudjelovanja i organizacije privedeno je čak 29 osoba. Sukob je danima dogovaran putem popularne društvene mreže, izvijestila je policija u svom priopćenju.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, fizički sukob učenika dviju splitskih osnovnih škola dogovarao se putem društvene mreže Snapchat u razdoblju od 10. do 16. studenog. Planirana je bila tučnjava "pet na pet", piše Index.

Brza reakcija policije

Do dogovorenog sukoba došlo je sinoć, a u njemu je sudjelovalo osam maloljetnika, dok je čak 50 njihovih vršnjaka sve promatralo. Tučnjava je, srećom, trajala vrlo kratko jer su je svojim dolaskom prekinuli policijski službenici.

Kada su okupljeni primijetili policiju, dali su se u bijeg, no policajci su uspjeli spriječiti pokušaj bijega i priveli su ukupno 29 maloljetnika.

Prijave maloljetnicima, istraga protiv roditelja

Policija je već sinoć utvrdila identitet svih koji su sudjelovali u organizaciji i samoj tučnjavi, a riječ je o maloljetnicima rođenim 2011. i 2012. godine. Svih 29 privedenih ispitano je u prisustvu roditelja ili dežurnog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Protiv svih koji su sudjelovali u tučnjavi bit će podnesen optužni prijedlog prekršajnom sudu zbog narušavanja javnog reda i mira, ukoliko su za to ispunjeni zakonski uvjeti s obzirom na njihovu dob.

O ponašanju svih uključenih maloljetnika bit će obaviješten i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Policija je također najavila kako će se u odnosu na roditelje provesti daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo postoje li elementi kaznenog djela Povreda djetetovih prava zbog zanemarivanja roditeljskih obaveza.

Policijska intervencija Roditeljska odgovornost Snapchat Split Tučnjava maloljetnika

