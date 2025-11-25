Sabor u srijedu odlučuje o trima zakonima

Hrvatski sabor u srijedu će po hitnom postupku raspraviti izmjene triju zakona - o mjerama ograničavanja, računovodstvu te o reviziji, kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije.
Konačnim izmjenama Zakona o mjerama ograničavanja u naš pravni sustav preuzimaju se odredbe Direktive (EU) o definiciji kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih mjera ograničavanja.
Izmjenama će kaznene odredbe u Zakonu o mjerama ograničavanja biti ujednačene s onima iz Direktive, te time i s ostalim zakonodavstvima država članica EU, što će značajno doprinijeti lakšem detektiranju i procesuiranje kaznenih djela kršenja i izbjegavanja sankcija. To je posebno bitno zbog znatnog prekograničnog karaktera takvih kaznenih djela, koja vrlo često traže koordinaciju i suradnju organa kaznenog progona više država članica.
Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o računovodstvu se za dvije godine odgađa početak izvještavanja o održivosti za drugi i treći krug obveznika, to jest dio velikih te srednje i male poduzetnike.
Državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan na sjednici Vlade rekao je da se time u naše zakonodavstvo prenose odredbe europske direktive u pogledu datuma od kojih države članice moraju primjenjivati određene zahtjeve za korporativno izvještavanje o održivosti i dubinsku analizu za održivo poslovanje.
Prema trenutno važećem zakonodavnom okviru, u Hrvatskoj oko 500 poduzetnika obvezno je izvještavati o održivosti, pri čemu je njih 50 imalo obvezu izvještavanja za poslovnu godinu 2024., čime su obveznici u tzv. prvom krugu.
No, prema predloženim zakonskim izmjenama, poduzetnici iz drugog kruga, to jest veliki poduzetnici koji nisu obveznici iz prvog kruga, umjesto za 2025. godinu, prvi puta će izvještavati za godinu koja počinje 1. siječnja 2027., a poduzetnici iz trećeg kruga, odnosno mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, obveznici izvještavanja postaju za poslovnu godinu 2028., umjesto za 2026.
Izmjene Zakona o reviziji donose se po hitnom postupku radi pravovremene izmjene modela stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji bi, prema važećim odredbama, stupio na snagu 1. siječnja 2026. Budući da se tim Zakonom pojednostavljuje sustav stalnog stručnog usavršavanja radi olakšavanja ispunjavanja obveza ovlaštenim revizorima, nužno je osigurati njegovo stupanje na snagu prije tog roka, odnosno 31. prosinca 2025., kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i osigurala kontinuitet primjene propisa.
