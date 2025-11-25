Sabor u srijedu odlučuje o trima zakonima

Izmjenama će kaznene odredbe u Zakonu o mjerama ograničavanja biti ujednačene s onima iz Direktive, te time i s ostalim zakonodavstvima država članica EU, što će značajno doprinijeti lakšem detektiranju i procesuiranje kaznenih djela kršenja i izbjegavanja sankcija. To je posebno bitno zbog znatnog prekograničnog karaktera takvih kaznenih djela, koja vrlo često traže koordinaciju i suradnju organa kaznenog progona više država članica.