Do 1. travnja novo vodstvo SDP-a u Zagrebu: Tko će preuzeti stranku u velikim gradovima?

Mišljenja je da SDP konstantno vraća povjerenje građana, što, kaže, pokazuju i ankete da su na stabilnoj podršci, a isto je i s Možemo! i, napominje, 'mi već sada zajedno po podršci imamo dovoljan postotak koji garantira preuzimanje vlasti'. Uključit će, dodao je, i sve relevantne stranke i sve one koji Hrvatskoj žele dobro kao i sve one koji u deset godina najradikalnije desne vlasti u Hrvatskoj, Plenkovićeve Vlade, nisu kompromitirani. „Svi koji nisu kompromitirani kao vodonoše Plenkoviću dobrodošli su nam i s njima ćemo graditi budućnost Hrvatske”, poručio je Đujić.