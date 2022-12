Savjetnik Plenkovića upozorio kada će biti najosjetljivije vrijeme zbog eura

Podijeli :

Izvor: N1

Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za ekonomiju, gostovao je u Studiju N1 televizije gdje je komentirao završne pripreme oko uvođenja eura.

Nova valuta nam stiže 1.1., a Savić kaže kako je sve spremno. “Imali smo 19 sjednica vezano za euro i proces ide po svojoj dinamici. Mislim da smo mi kao društvo i kao gospodarstvo već spremni jer smo duboko eurizirani. Gospodarstvenici su spremno to dočekali. HNB intenzivno komunicira s bankama kako bi ljudi imali čim lakšu tranziciju”, rekao je.

“Bitno je naglasiti da je Hrvatska država koja je najbrže ušla u eurozonu it o odradila dobro. Nije nam prvi put da u zadnji 30-ak godina mijenjamo valutu”, dodao je.

“Osjetljivije to danas jer su procesi digitalizirani jer se moraju prilagoditi i IT sustavi. Najosjetljivije vrijeme će biti oko ponoći baš zbog tih prilagodbi IT-ja, ali banke su javile da će to biti vrlo kratko. Svi su na vrijeme počeli s pripremama. Trebalo je puno posla da bi sada bili dio ovog elitnog kruga”, rekao je Savić.

“Ne bih rekao da ima uskih grla, nego najosjetljivije će biti sljedećih dva tjedna kada će biti dvojno kolanje valuta jer još će se moći platiti kunama i eurima. Moći ćemo govoriti o nekim tehničkim situacijama. Tu bi trebali kao društvo biti tolerantniji jer se svi moramo prilagoditi jer promjena valute se tiče svakog stanovnika. Preporuča se da ljudi intenzivnije koriste kartice jer i jedan dio bankomata neće biti u funkciju. Od 15. siječnja svi bankomati bit će potpuno u funkciji”, objasnio je.

Dodaje kako nema potrebe da ljudi hrle sada u banke zamijeniti kune jer će to moći cijele 2023., ali u zauvijek u HNB-u, osim kada su u pitanju kovanice koje će se mijenjati sljedeće tri godine.

