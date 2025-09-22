SDP i Možemo odali počast žrtvama povodom Dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, delegacija SDP-a, sa zastupnicama Možemo! u ponedjeljak je, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, odala počast trima ženama ubijenima 1999. godine na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako su simbolični činovi važni jer ukazuju i senzibiliziraju javnost na problem nasilja nad ženama. "Bitno je da se priča i da političke stranke i političari govore o tome te sustavno grade bolje društvo", istaknuo je.
Predsjednica Foruma žena SDP-a i saborska zastupnica Sandra Krpan naglasila je da nasilje u Hrvatskoj poprima sve ozbiljnije razmjere, podsjetivši da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove godine dosad njih deset.
"Vidjeli ste ovih dana da su se pojavili plakati što je domoljublje. Za mene osobno domoljublje je kada muškarac, otac, ne tuče svoju ženu, svoje dijete. Želimo poslati snažnu poruku i reći odlučno ne tom brutalnom nasilju", naglasila je.
Dodala je kako društvo mora biti osjetljivo na nasilje te se založila za edukaciju kroz građanski odgoj, ali i dodatnu edukaciju sudaca i policajaca.
Zastupnica Možemo Sandra Benčić upozorila je da je femicid, rodno uvjetovano nasilje, i da, unatoč napretku u zakonodavnom okviru, u praksi i dalje postoje ozbiljni problemi.
"Sve dok kroz obrazovni sustav, medije i javno djelovanje ne udružimo snage da razgradimo patrijarhat, imat ćemo ove probleme", kazala je.
Pozvala je građane da se u što većem broju pridruže prosvjedima "Online ili Offline - nasilje je nasilje" koje u 16 gradova organizira Ženska mreža Hrvatske, s ciljem osvještavanja o porastu online i offline nasilja nad ženama.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna, u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
