Šefovi zdravstvenih ustanova morat će imati posebne menadžerske kompetencije

Obveza da ravnatelji i zamjenici ravnatelja zdravstvenih ustanova imaju i kompetencije iz područja upravljanja u zdravstvu uvedena je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2023. godine, kojima je propisano da će ministar pravilnikom urediti vrstu i način njihova stjecanja. Ministarstvo zdravstva uputilo je nacrt pravilnika u javno savjetovanje u kolovozu prošle godine, a sada je objavljen u Narodnim novinama.