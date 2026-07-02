Novi pravilnik
Šefovi zdravstvenih ustanova morat će imati posebne menadžerske kompetencije
Ravnatelji i zamjenici ravnatelja zdravstvenih ustanova kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave morat će ubuduće imati i kompetencije iz područja upravljanja u zdravstvu, predviđa pravilnik objavljen u Narodnim novinama.
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Pravilnikom se uređuju vrsta i način stjecanja kompetencija iz područja upravljanja u zdravstvu koje ravnatelji i njihovi zamjenici moraju imati uz uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Kompetencije obuhvaćaju znanja, sposobnosti i vještine iz strateškog i poslovnog upravljanja, organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja kvalitetom, upravljanja komunikacijom te profesionalne i stručne odgovornosti.
Prema pravilniku, kompetencije se stječu na visokom učilištu završetkom odgovarajućeg sveučilišnog specijalističkog studija, doktorskog studija, programa cjeloživotnog obrazovanja ili odgovarajućeg stručnog usavršavanja pri Državnoj školi za javnu upravu. Iznimno, mogu se steći i na visokom učilištu druge države osnovanom u skladu s njezinim propisima. Stjecanje kompetencija mora obuhvatiti najmanje 60 sati nastave.
Kompetencije će se priznati i osobama koje imaju ukupno četiri godine radnog iskustva na radnom mjestu ravnatelja ili zamjenika zdravstvene ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb.
Ravnatelji zdravstvenih ustanova i njihovi zamjenici obvezni su uskladiti se s odredbama pravilnika u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu. Ista obveza odnosi se i na ravnatelje i zamjenike ravnatelja izabrane na javnom natječaju nakon stupanja pravilnika na snagu.
Obveza da ravnatelji i zamjenici ravnatelja zdravstvenih ustanova imaju i kompetencije iz područja upravljanja u zdravstvu uvedena je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2023. godine, kojima je propisano da će ministar pravilnikom urediti vrstu i način njihova stjecanja. Ministarstvo zdravstva uputilo je nacrt pravilnika u javno savjetovanje u kolovozu prošle godine, a sada je objavljen u Narodnim novinama.
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