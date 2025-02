Selak Raspudić: “Uskoro ćemo imati pola milijuna stranih radnika za koje nemamo nikakav plan”

Podijeli :

Gošća N1 Studija uživo bila je nezavisna saborska zastupnica i kandidatkinja na nedavnim predsjedničkim izborima Marija Selak Raspudić koja je govorila o demografskim mjerama, uvozu radne snage, umjetnoj inteligenciji, bojkotu trgovina te tankoj većini u saboru koju drži Josip Dabro.

Na pitanje je li optimistična po pitanju demografskih mjera i pokušaja Vlade da privuče u Hrvatsku potomke iseljenih Hrvata, Marija Selak Raspudić je kazala da nitko u politici ne bi trebao biti pesimističan jer onda ne može biti u poziciji da išta mijenja.

Milas: Hrvatska planira novi iskorak prema useljenicima i povratnicima

Pozitivne demografske pomake, po njenom mišljenju, donijele bi mjere poput jedinstvenog dječjeg doplatka koji bi progresivno rastao ovisno o broju djece, potpunog delimitiranja rodiljnih naknada ili aktiviranja dijela stambenog fonda u vlasništvu države da ga mogu koristiti mlade obitelji.

Nekontrolirani priljev radne snage

Problem, pak, vidi u tome da u Hrvatskoj, zbog štetnih politika, postoji jedan tip zamjene stanovništva.

“Imamo ogroman nekontrolirani priljev strane radne snage koji će dovesti do daljnjeg demografskog pada”, smatra.

Na pitanje voditeljice Anke Bilić Keserović kako to pomiriti sa stalnim potrebama za radnom snagom u u građevini, ugostiteljstvu i trgovini gdje domaće radne snage nema dovoljno, Selak Raspudić odgovorila je protupitanjem.

Stiže Zakon o strancima: Strani radnici ne smiju imati manju plaću od hrvatskih radnika

“A gdje mi sada idemo? Trenutno imamo nešto što stručnjaci zovu pregrijavanjem ekonomije te nekontrolirano visok uvoz radne snage koji se događa stihijski i koji se najčešće odnosi na niže plaćene poslove pri čemo se najviše ugrožava domaću radnu snagu koja i prije nije bila dobro plaćena. Moramo brinuti da sačuvamo one stanovnike koji su ostali u Hrvatskoj”, kazala je.

“Procesi za koje nismo spremni”

Dodala je i da se dio stranih radnika nije prilagodio životu u Hrvatskoj.

“Mahom kao da i nisu s nama mada jesu dio nas. Ne sudjeluju u društvenim procesima, ali kroz koju godinu i to će se mijenjati. Stvarat će se geta na periferiji, nastojat će ovdje dovesti i svoje obitelji, a to su procesi za koje nismo pripremljeni”, smatra.

Objavljeno prvo istraživanje o stranim radnicima u Hrvatskoj: Evo koliko su zadovoljni

Na opasku voditeljice da su sve češći napadi na strane radnike, Selak Raspudić rekla je da to govori o sustavnim politikama koje su dovele do takvih reakcija građana.

“Uskoro ćemo imati pola milijuna stranih radnika, a za koje nemamo nikakav plan. Ne znamo kako su kvalificirani, jesu li ovdje privremeno ili trajno, dok istodobno naše stanovništvo odlazi. Mi nismo Njemačka koja nije imala dovoljno svoje radne snage pa je dovela radnu snagu izvana, ali ne samo nižu nego i visokokvalificiranu. Mi govorimo o zemlji (Hrvatskoj, nap.a.) koja je zamjenjivala stanovništvo zbog štetnih politika. Naši su odlazili, a drugi su dolazili. Sada se to ne može povratiti, ali mogu se vratiti kvote, kontrolirati uvoz radne snage i vidjeti što su realne tržišne potrebe, a što izmišljene potrebe zbog nečijeg ekstraprofita”, kazala je.

“Vlada se često osvježava, ali ne voljom premijera”

Na pitanje očekuje li da će se dogoditi rekonstrukcija Vlade, ali na način da premijer Andrej Plenković neke ministre kojih se želi riješiti pošalje na lokalne izbore kao kandidate, Selak Raspudić rekla je da ne očekuje ikakvo osvježenje.

“Ova Vlada se često osvježava, ali ne voljom premijera, nego zbog različitih afera pa nismo primijetili ikakve pomake u djelovanju. U tom smislu osvježenja dolaze prečesto”, kaže.

Tanku vladajuću većinu u Saboru sada održava dojučerašnji ministar poljoporvrede Josip Dabro koji je, prema inkriminirajućim snimkama, kršio niz zakona.

“Ako nije dio Vlade, to ne znači da Dabro nije dio ove vlasti. Napravili su jednu suptilnu tehničku izmjenu gdje on podržava ovu vlast, ali ne više iz Vlade nego iz Sabora. To je jedina promjena na koju s potrošilo puno vremena i energije. Zapravo se nije promijenilo išta. On je i dalje uz ovu vlast kao njen dobrodošao član. DP se morao odreći Dabre, a ne još od sebe praviti žrtvu. Ako oni nisu bili spremni na to, onda je HDZ trebao reći da ne mogu više biti njihov partner. Potezi su vrlo jednostavni”, kazala je.

“Ideja bojkota trgovina se zakomplicirala”

Što se tiče primjene umjetne inteligencije u Hrvatskoj, Selak Raspudić kaže da je to velika, možda i ključna tema našeg doba, o kojoj se u Hrvatskoj malo govori i malo zna.

“Politika se nikada nije fokusirala na to da poput Estonije postanemo progresivni u digitalnom smisli. Ništa nije učinila ni u drugom smjeru da snažno zaštiti stanovništvo i od štetnih utjecaja toga.”

Plenković primiruje DP s tri fotelje? Penava: “Dabro će glasati onako kako bude glasao DP”

Osvrnula se i na bojkot trgovina rekavši da je dobro što se građani sami organiziraju i bivaju svjesni da imaju neku moć u svojim rukama.

“Međutim, smatram da je loše što se sama ideja bojkota zakomplicirala. Počelo se s jednom i jednostavnom porukom da se petkom bojkotira sve, da bi se onda krenulo s bojkotom tri trgovačka lanca i tri proizvoda. Imam osjećaj kao da je netko to napravio namjerno na način da to više nitko ne može razumjeti i pratiti. To onda demotivira građane”, ustvrdila je Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.