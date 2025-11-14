Sin Blage Zadre: „Vukovar nije grad jedne politike, nego cijele Hrvatske“

Kad je riječ o Hrvatskim šumama, tvrdi da tročlana uprava devastira prirodno blago, da je tvrtka u minusu većem od 62 milijuna eura, te da se takav „kolaps nije dogodio od prve uprave prije 269 godina“. „Što nije bilo moguće u nepuna tri stoljeća uspio je Plenkovićev orao Nediljko Dujić s pobočnicima“, ustvrdio je SDP-ov zastupnik. Kaže da danas u toj tvrtki "prijatelji i podobni kupuju kubik hrastovog furnira za 70 eura, po cijeni ogrjevnog drveta".